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Общество7 июня 2023 10:09

Опубликовано видео смертельной аварии в Рыбинске: мотоциклист врезался в троллейбус

24-летний водитель «Хонды» погиб на месте
Полина Вачнадзе
Мотоциклист пытался уйти от столкновения, но не успел. Скриншот с видео

Мотоциклист пытался уйти от столкновения, но не успел. Скриншот с видео

В социальных сетях опубликовали последние секунды жизни 24-летнего мотоциклиста, фельдшера рыбинской скорой помощи Семена Волкова. Мужчина разбился вечером 6 июня: он на полной скорости врезался в троллейбус, который выворачивал с второстепенной дороги на главную.

Авария произошла на улице Батова. На кадрах видно, что водитель мотоцикла пытался затормозить, когда увидел перед собой троллейбус, но времени не хватило.

- Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По мнению рыбинцев, на этом перекрестке давно пора установить светофор.

- Сколько еще здесь ДТП должно случиться? Светофор нужен, - пишут горожане в соцсетях.

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