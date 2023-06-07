Опубликовано видео смертельной аварии в Рыбинске: мотоциклист врезался в троллейбус

Мотоциклист пытался уйти от столкновения, но не успел. Скриншот с видео

В социальных сетях опубликовали последние секунды жизни 24-летнего мотоциклиста, фельдшера рыбинской скорой помощи Семена Волкова. Мужчина разбился вечером 6 июня: он на полной скорости врезался в троллейбус, который выворачивал с второстепенной дороги на главную.

Авария произошла на улице Батова. На кадрах видно, что водитель мотоцикла пытался затормозить, когда увидел перед собой троллейбус, но времени не хватило.

- Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По мнению рыбинцев, на этом перекрестке давно пора установить светофор.

- Сколько еще здесь ДТП должно случиться? Светофор нужен, - пишут горожане в соцсетях.