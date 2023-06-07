В Ивановской области муж сковородой избил супругу, которая под утро вернулась домой из ресторана

В Ивановской области ревнивый муж избил жену сковородой. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Вичуге Ивановской области семейная ссора едва не закончилась убийством. Семейная пара ужинала в ресторане, где женщина встретила своих подруг. Она решила остаться, чтобы поговорить с ними, а мужчина отправился домой. Как оказалось, он думал, что супруге на общение со знакомыми хватит пары часов, но она вернулась домой только под утро. Ревнивый супруг сделал вывод, что его жена виделась вовсе не с приятельницами.

- После словесной перепалки мужчина разозлился и начал избивать супругу, используя подручную кухонную утварь: он пинал женщины, бил ее руками и сковородой, а затем несколько раз ткнул ножом в область головы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Спасло жительницу Вичуги то, что она успела позвонить своей матери в Приволжск и сказать, что ее бьет муж, после чего связь прервалась. Мать обратилась в полицию, на место сразу же выехал и наряд, и машина скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение. Ей диагностировали переломы ребер и грудины, черепно-мозговую травму, порезы головы, множественные ушибы и гематомы по всему телу.

Возбуждено уголовное дел по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Супругу избитой женщины грозит до 8 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за угон и умышленное повреждение имущества со значительным ущербом.