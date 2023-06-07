Ограничения для транспорта в День России в Костроме: схема проезда, маршруты автобусов

В День России центр Костромы будет закрыт для проезда всех видов транспорта. . ФОТО: администрация Костромы

В День России, 12 июня, центр Костромы будет закрыт для проезда всех видов транспорта. Такие меры необходимы для безопасности участников полумарафона «Здорово, Кострома!».

С 6 утра до 15:00 изменятся маршруты общественного транспорта:

- автобусы №48 и №76 будут ходить до остановки «Филармония» (с разворотом на Петрковском бульваре);

- автобусы №21к - до остановки «Цирк», расположенной вблизи Калиновского рынка;

- автобусы №1 будут следовать по улицам Советская – Ивана Сусанина – Калиновская – Полянская – Козуева – далее по своему маршруту;

- автобусы № 2 будут следовать по улицам Советская – Ивана Сусанина – Калиновская – Полянская – Депутатская – Симановского – далее по своему маршруту;

- автобусы №14 будут следовать по улицам Советская – Ивана Сусанина – Калиновская – Полянская – Депутатская – проспект Текстильщиков – далее по своему маршруту;

- автобусы №№49, 51, 81 будут следовать по улицам Советская – Ивана Сусанина – Калиновская – Ленина – далее по своим маршрутам;

- автобусы №99 будут следовать по улицам Советская – Ивана Сусанина – Калиновская – проспект Мира – далее по своему маршруту;

- автобусы №57 будут следовать по улицам Подлипаева – Ивана Сусанина – Калиновская – Полянская – Депутатская – Симановского – далее по своему маршруту;

- автобусы №21 будут следовать по улицам Подлипаева – Ивана Сусанина – Калиновская – Ленина – далее по своему маршруту;

- автобусы №66 будут следовать по улицам Подлипаева – Ивана Сусанина – Калиновская – Полянская – Депутатская – проспект Текстильщиков – далее по своему маршруту;

- автобусы №93 будут следовать по улицам Подлипаева – Ивана Сусанина – Свердлова – Скворцова – Шагова – Ивана Сусанина – Подлипаева - далее по своему маршруту;

- автобусы №4 будут следовать по улице Нижняя Дебря – Подлипаева – Ивана Сусанина – Калиновская – Полянская – Депутатская – проспект Текстильщиков - далее по своему маршруту,

- движение автобусов № 7 и №42 будет ограничено до перекрестка улиц Ивана Сусанина и Свердлова.

Троллейбусы №№2, 3 и 7 с 06:00 и до 15:0 12 июня ходить не будут.

В администрации Костромы уточнили, что в понедельник, 12 июня, общественный транспорт города работает по режиму выходного дня.