В рамках кинофестиваля «Свой путь» зрители могут пригласить на встречу известного ярославца

Ярославцы могут выбрать героя, с которым они бы хотели провести творческую встречу в рамках кинофестиваля "свой путь". ФОТО: предоставлено организаторами

С 8 по 11 июня в Ярославле пройдут кинопоказы «Свой путь. Избранное». Ярославцы смогут увидеть 15 лучших работ международного фестиваля «Свой путь» и обсудить фильмы не только с их авторами, но с известными людьми региона. Выбрать их зрители могут сами.

- На главной странице официального сайта фестиваля в специальном интерактивном окне вы можете оставить имя ныне здравствующего известного ярославца, которого считаете настоящим героем современности, а мы постараемся пригласить его на фестиваль, чтобы вместе посмотреть и обсудить один из фильмов конкурсной программы, - говорят организаторы кинопоказов.

Ограничений в выборе гостей нет: это может быть и политик, и актер, и учитель, и спортсмен… Например, в Уфе героями стали писатель и путешественник Камиль Заганшин, спортсмен и блогер Рустам Набитов, композитор Нур Даутов и создательница первой в России парикмахерской для бездомных животных Татьяна Овсяникова.

Итоги конкурса объявят 8 июля на церемонии открытия кинофестиваля в Ярославле. Она начнется в 18:30 в Доме актера имени Сергея Пускепалиса. Здесь же состоятся и показы фильмов. Попасть на них можно бесплатно, но по предварительной записи.

В Ярославле Международный кинофестиваль «Свой путь» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Ярославской области.

За ходом конкурса можно следить и на сайте фестиваля, и в соцсети.