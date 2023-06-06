Жительница Ярославской области взыскала с больницы за смерть сына почти миллион рублей

Суд взыскал с больницы около миллиона рублей за смерть пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославская больница должна выплатить матери пациента, умершего из-за врачебной ошибки, почти миллион рублей. Женщина обратилась в суд и выиграла его.

В марте 2018 года сын истицы был доставлен на «скорой» в приемное отделение ЦРБ, где ему поставили диагноз «отравление суррогатным алкоголем».

- Врачи грубо и пренебрежительно отзывались о причинах состояния сына, не скрывали раздражения, считали, что он сам виноват в своей болезни, не пытались разобраться в причинах его тяжелого состояния. Во время лечения у него не была выявлена тяжелая черепно-мозговая травма, от которой он скончался через несколько дней, - сообщили в Ярославском областном суде.

Смерть сына стала ударом для матери. Кроме того, несмотря на то, что мужчина был инвалидом, он все равно помогла ей материально и после гибели сына, женщина этой финансовой поддержки лишилась. Моральный вред мать пациента оценила в один миллион рублей, также она требовала возместить ей расходы на погребение – 44 тысячи рублей.

Представитель больницы был против удовлетворения судом требований истицы. По его словам, у медиков были объективные причины, которые помешали им поставить верный диагноз. В больнице не было аппарата МРТ, а тяжелое алкогольное отравление «смазало» клиническую картину черепно-мозговой травмы.

- Суд установил, что черепно-мозговая травмы имелась у пациента при поступлении на стационарное лечение в ЦРБ. Но лечащий врач исследования не назначил, в результате чего правильный диагноз не установил и лечение черепно-мозговой травмы не проводил. Несмотря на отсутствие значимой положительной динамики от проведенного лечения, пациенты был выписан на амбулаторное лечение и через несколько дней скончался. Таким образом, имеется причинная связь между бездействием врача и наступившим вредом – смертью пациента, что является основанием возникновения обязательства по возмещению вреда, - рассказали в Ярославском областном суде.

Обратил суд внимание и на поведение врачей, которые грубо и пренебрежительно отзывались о причинах состояния мужчины, не скрывали своего раздражения от «плохого запаха» и обвиняли пациента в его болезни.

В результате в пользу женщины, потерявшей сына, была взыскана компенсация морального вреда – 850 тысяч рублей, и расходы на погребение – 44 тысячи.