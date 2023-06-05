В Ярославле будущим экологам подарили оборудование для практики и исследований

Работники завода презентуют свою продукцию представителям кафедры "Охрана труда и природы". ФОТО Тамара Смирнова

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Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования «Экосервис» разрабатывает и производит продукцию уже 25 лет. От сравнительно простых и надежных установок до комплексных систем очистки воды.

Выполняя полный комплекс работ по обследованию, проектированию, изготовлению оборудования и запуску объектов очистных сооружений, проведению пусконаладочных работ и обучению персонала, предприятие давно дружит с Ярославским техническим университетом.

- Недавно мы вместе с заведующей нашей кафедрой Сахибой Зияддиновной Калаевой побывали на «Экосервисе» в качестве независимых экспертов на испытаниях оборудования. И я попросил коллег предоставить нам компактный образец для обучения студентов. Вопрос решили сразу же, и вот теперь мы получили желаемое, - рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана труда и природы» ЯГТУ Сергей Тимрот.

Установка для очистки сточных вод поможет студентам ЯГТУ в овладении специальностью. ФОТО Тамара Смирнова

«Экосервис» и ЯГТУ давно знакомы. Будущие специалисты-экологи уже на первом курсе приезжают на предприятие, в его цехах для них проводят экскурсии. А затем студенты на заводе промышленного водоочистного оборудования проходят свою практику.

- Мы были рады передать вузу оборудование. Эта установка для очистки сточных вод была разработана и изготовлена на нашем предприятии, использовалась в выставочной деятельности «Экосервиса». Думаем, она будет удобна для ЯГТУ, поскольку невелика по габаритам, ее легко перемещать - установлена на раме с колесиками. Приятно, что в Ярославском техническом университете заботятся о том, чтобы наши будущие коллеги-экологи имели возможность получать качественное образование! - говорят заводчане.

- Работая с полученной установкой, студенты смогут научиться правильно определять способы очистки воды, подбирая необходимые реагенты (коагулянты и флокулянты), их дозировки, а также режимы очистки. А еще - применять способ флотации, очень современный и эффективный, гораздо более оперативный по сравнению с применявшимся прежде способом отстаивания, который требует много времени, - отмечает Сергей Тимрот.

По словам Сергея Дмитриевича, оборудование может стать полезным и для исследовательских работ. Например, вуз сможет, получив от какого-либо предприятия образец его сточных вод, изучить его и рекомендовать наилучший способ их очистки, смоделировать этот процесс.

- Это интересный агрегат, который позволит выполнять не только студенческие, но и более серьезные, диссертационные работы, поможет нам продвинуть как прикладное, так и научное знание. Техническому вузу всегда полезно работать с предприятиями, имеющими большой опыт производственной практики и способными делиться им со студентами. Знаете, раньше шутили про выпускников, приходящих на работу: «Забудь то, чему тебя учили, а на реальном производстве делай так!». Мы стараемся, чтобы наши студенты свою профессию освоили на деле, «потрогали руками», приближаем теорию к практике, - говорит Сергей Тимрот.

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