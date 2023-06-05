В Ярославле следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка

Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании меры пресечения. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело после того, как двое взрослых мужчин избили подростка. Инцидент произошел вчера, 4 июня, в поселке Дубки. По словам очевидцев, злоумышленники накинулись на парня из-за того, что он сделал им замечание.

- По данным следствия, находясь около футбольного поля в поселке Дубки Ярославского района Ярославской области, двое 40-летних мужчин, в состоянии алкогольного опьянения, нанесли удары в область головы 15-летнего потерпевшего. После этого, один из мужчин, проявляя явное неуважение к потерпевшему, потребовал последнего встать перед ним на колени, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании меры пресечения.