20-летнего ивановца, отравившего двух девочек-подростков наркотиками, приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Иваново, "угостившего" смертельными наркотиками двух девушек. ФОТО: группа "Суды общей юрисдикции Ивановской области" ВКонтакте

Ивановский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Иваново. Два года назад по его вине скончались девушки 15 и 16 лет.

Трагедия произошла в июне 2021 года в СНТ "Лира" Ивановского района. На даче гуляла компания: молодые люди отдыхали, веселились и даже не подозревали, чем закончится их кутеж.

- В гости зашел 18-летний обвиняемый. Он выложил из кармана на стол сверток с метадоном, рассказал о способах его употребления и предложил попробовать. В результате двое подростков скончались от отравления наркотическим веществом, - рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции Ивановской области.

Молодого человека, "угостившего" девочек наркотой, задержали практически сразу. Расследование уголовного дела длилось почти два года. Парню было предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств несовершеннолетним и в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетних, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух потерпевших.

- По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.

Также 20-летний ивановец должен выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим - 5,5 миллионов рублей, и возместить имущественный вред в сумме 106,4 тысячи рублей.