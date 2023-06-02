Жителям Костромы разрешили купаться только на одном пляже

Костромичам разрешили купаться только на пляже на улице Широкая. ФОТО: администрация Костромы

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили пляжи Костромы. Пробы почвы и воды на пляжах на улицах Широкая и Лесная соответствуют требованиям СанПин.

- Но из-за того, что на пляже по улице Лесной не установлены душевые кабины, выдано заключение о несоответствии этого водного объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям. Купание запрещено, - сообщили в администрации Костромы.

Нельзя купаться и на пляже в районе Речного проспекта, а также у Черниговской набережной. У Речного проспекта вода не соответствует нормам по бактериологическим и санитарно-гигиеническим показателям. В почве на Черниговской набережной зафиксировано превышение по микробиологическим, а в воде - по бактериологическим показателям. Мониторинг состояния воды и песка на городских пляжах будет проводиться в течение всего летнего сезона.

В местах несанкционированного отдыха установлены аншлаги «Купание запрещено».