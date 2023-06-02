В Костромской области полицейские задержали пьяных подростков, которые управляли мопедом и мотоциклом

Сотрудники Неи Костромской области задержали двоих несовершеннолетних правонарушителей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники Неи Костромской области задержали двоих несовершеннолетних правонарушителей. Первого остановили в полночь на центральной улице города: парень колесил на своем мопеде.

- Поскольку у молодого человека присутствовали все признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти экспресс-тест. Прибор показал 0,13 промилле, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Мальчишка пояснил, что попросил незнакомого мужчину купить ему пива, которое он, прячась ото всех, выпил в лесном массиве, а после отправился погонять.

В тот же день полицейские задержали второго пьяного несовершеннолетнего мотоциклиста. Парнишка рассказал, что мотоцикл несколько часов назад ему подарили родственники, и он на радостях выпил.

- По фактам нарушения правил дорожного движения, а также употребления подростками спиртных напитков, составлены административные материалы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ведомства.