В Иванове прикрыли интим-салон, приносящий ежемесячно доход в 2 миллиона рублей

Ежемесячный доход от криминального бизнеса составлял около 2 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Октябрьском районе Иванова 38-летний мужчина вместе со своей сожительницей и еще двумя женщинами организовали притон, в котором всем желающим оказывались интимные услуги.

По версии следствия, на криминальный квартет работали десять женщин в возрасте от 30 до 42 лет. Посетителей обслуживали в двух саунах города. Администраторы на местах вели учет отработанного времени и количества клиентов.

- Ежемесячный доход от криминального бизнеса составлял около 2 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

И в притонах, и в квартирах подозреваемых прошли обыски. Полицейские изъяли телефоны, компьютеры, ноутбуки и блокноты с записями, подтверждающие ведение незаконного бизнеса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В отношении женщин, которые работали «ночными бабочками», составлены административные протоколы.