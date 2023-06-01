В Кострому прибыла первая партия новых автобусов

В Кострому прибыла первая партия автобусов ЛиАЗ.

В Кострому прибыла первая партия автобусов ЛиАЗ, которые выйдут на маршруты в рамках транспортной реформы. Всего государственным транспортным предприятием региона будет закуплено 118 машин, еще 168 автобусов приобретут другие перевозчики, выигравшие конкурс.

ЛиАЗы вмещают до 114 человек. Автобусы оборудованы климатконтролем, аудиооповещением, системой безналичной оплаты проезда и датчиками учета пассажиров. Установлены видеорегистраторы, цифровые тахографы, подключенные в системе ГЛОНАСС/GPS. Машины работают на экологичном топливе, имеют широкие дверные проемы и просторные площадки.

- До 6 июня будет завершена поставка всех автобусов большого класса, до 15 июня – среднего. В ближайшие две недели машины пройдут подготовительные процедуры перед выходом в рейс, - сказали в ПАТП-3.

Модернизацией транспортной системы Костромы занимается правительство региона. На основных маршрутах будут работать автобусы ПАТП-3, на остальных – выигравшие конкурс перевозчики. Оплата будет производиться не на количество перевезенных пассажиров, а за соблюдение маршрутов и графика движения.

- С 1 июля все автобусы начнут ходить строго по графику с короткими интервалами в часы пик, - заверили в правительстве региона.