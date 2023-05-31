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Кострома 31 мая 2023 14:13

В Костромской области дети во время игры спалили гараж и дом

Баловство с бензином привело к пожару
Полина Вачнадзе
В Костромской области дети спалили гараж и дом. ФОТО: группа "СПАСАТЕЛИ Костромы" ВКонтакте

В Костромской области дети спалили гараж и дом. ФОТО: группа "СПАСАТЕЛИ Костромы" ВКонтакте

30 мая сотрудники Пожарно-спасательной службы Костромской области выезжали на вызов в поселок Антропово. Трое детей, за которыми не досмотрели родители, затеяли игру со спичками и бензином, и подожгли гараж.

- От гаража загорелся стоящий рядом нежилой дом. К счастью, никто не пострадал, - рассказали пожарные. - Детские шалости с огнем нередко становятся причиной пожаров. Не оставляйте спички и зажигалки на видном месте и не позволяйте детям покупать их, следите за досугом малолетних ребят.

Сотрудники ПСС Костромской области советуют родителям летом особенно пристально следить за детьми и чаще напоминать им о правилах пожарной безопасности.

Происшествия: ЧП