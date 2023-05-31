На Шереметевском проспекте в Иванове сделают дорогу-дублер

В Иванове продолжается ремонт Шереметевского проспекта. ФОТО: администрация Иванова

Заместитель главы администрации Иванова Алексей Михайлов проверил, как продвигается ремонт на Шереметевском проспекте.

Сейчас работы идут между улицами Карла Маркса и Горомобоя. На проспекте уже уложен первый слой асфальта. Вдоль дома №117 завершается строительство дороги-дублера. Она необходима для въезда и выезда жителей этого дома и соседних домов.

Также на Шереметевском проспекте планируют сделать новые пешеходные переходы. Один из них появится у Дворца игровых видов спорта. А в районе перекрестка с улицей 8 Марта установят дополнительные остановки общественного транспорта.

- Количество полос для движения автотранспорта на проспекте не уменьшится, а количество парковочных мест возрастет, - уточнил Алексей Михайлов.

Шереметевский проспект ремонтируют в райках проекта БКД. Протяженность дороги – 2,3 километра.

- В связи с большим объемом работ в нынешнем строительном сезоне будет выполнен ремонт проезжей части. Полностью работы на магистралях завершат в 2024 году, - сообщили в администрации города.