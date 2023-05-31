В Костромской области идут поиски пропавшего монаха

Заявка на поиск монаха поступила в отряд 26 мая. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Костромской области" ВКонтакте

В Костромской области продолжаются поиски монаха – 46-летнего Игоря Сорокина. 23 мая он ушел из деревни Чашково Чухломского района в неизвестном направлении и не вернулся. До сих пор местонахождение мужчины не установлено.

- Заявка на горячую линию отряда поступила 26 мая. Добровольцы сразу выехали на поиски, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Костромской области». - Мы осмотрели близлежащую территорию, берег реки. Работа велась на отклик до ближайших линейных ориентиров. Никаких следов пропавшего мужчины не обнаружено. В поисках принимали участие сотрудники полиции, добровольцы из Костромы и Галича - более 20 человек и 4 собаки. К сожалению, на данный момент, пропавшего найти не удалось.

Галичским следственным отделом регионального СКР проводится доследственная проверка.

Приметы пропавшего. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Костромской области" ВКонтакте

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные, глаза карие.

Был одет в черный подрясник, черную шапку монаха и резиновые сапоги.

Если вам что-то известно об обстоятельствах исчезновения Игоря Сорокина или вы знаете, где он находится, сообщите по телефонам: 8 (4942) 49-70-25; 8 (4942) 49-70-31 либо 102.