В 2023 году ярославские приставы взыскали с нерадивых родителей около 300 миллионов рублей

Вопреки распространенному мнению, не только отцы являются должниками по алиментам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Главными их защитниками, несомненно, должны быть родители. Но что делать, если некоторым папам, а иногда и мамам, безразлично финансовое благополучие их детей? Тогда вмешиваются судебные приставы.

О работе с родителями-должниками КП-Ярославль рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов капитан внутренней службы Рашид Разыханов.

- В преддверии Международного дня защиты детей хотелось бы узнать, как судебные приставы защищают права несовершеннолетних?

- Судебные приставы ежедневно проделывают работу, направленную на защиту прав детей. Исполнительные производства, связанные с восстановлением прав несовершеннолетних, находятся на особом контроле в УФССП России по Ярославской области. К таким производствам мы относим взыскание алиментных платежей, предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

- Выплата алиментов является одной из широко обсуждаемых тем. Расскажите, пожалуйста, как складывается ситуация с взысканием алиментов в Ярославской области?

- На сегодняшний день в работе находится более 9 тысяч исполнительных документов данной категории. С начала 2023 года наши сотрудники взыскали уже около 300 миллионов рублей на содержание детей. В этом году показатели увеличились. В прошлом году, например, за аналогичный период было взыскано 174 миллиона.

- К каким методам прибегают судебные приставы, чтобы побудить отцов заплатить алименты?

- Во-первых, важно отметить, что, вопреки распространенному мнению, не только отцы являются должниками по алиментам. Более 1,6 тысяч исполнительных производств возбуждены в отношении матерей, которые обязаны выплачивать денежные средства на содержание своих детей.

Чтобы побудить родителей выплатить денежные средства, судебный пристав может применить ограничительные меры, направить постановление об удержании денежных средств с заработной платы на работу должника, и даже привлечь к административной и уголовной ответственности в случаях неуплаты алиментов.

- Часто ли приходится прибегать к таким серьезным мерам и оказывают ли они влияние на должников?

- Привлечение к административной или уголовной ответственности, безусловно, является сильным рычагом воздействия. Например, после привлечения должников к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию детей, нескольких десятков часов обязательных работ или административного ареста, часть из них действительно пересматривают свое отношение к родительским обязанностям - официально трудоустраиваются и гасят задолженность. К слову, с начала года к административной ответственности за неуплату алиментов было привлечено около 600 родителей, из которых порядка 200 уже приступили к выплате денежных средств на содержание детей.

Те должники, которые не сделали никаких выводов после привлечения к административной ответственности, привлекаются уже к уголовной ответственности за неуплату алиментов, которая предусматривает более строгое наказание вплоть до лишения свободы. На сегодняшний день судебные приставы привлекли к уголовной ответственности около 300 человек по всей области.

- А как судебные приставы защищают права детей, у которых нет родителей?

- Как упоминалось ранее, судебные приставы занимаются вопросами предоставления жилья детям-сиротам. Количество исполнительных производств данной категории не столь значительное, но каждое находится на контроле. С начала года почти 50 детей-сирот получили жилые помещения пол контролем судебных приставов-исполнителей.