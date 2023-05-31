В Ярославле похолодает до +4 градусов

Начало лета в Ярославле будет холодным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майское тепло в Ярославле резко сменится апрельской прохладой. Кратковременное улучшение погодных условий синоптики Центра «Фобос» связывают с формированием небольшого антициклона, который сумел вытеснить циклоны на север и юг Русской равнины.

- Но он уже начал вливаться в систему еще одного, гораздо более мощного, и ненастные вихри вернут себе утраченные позиции. Северный направит в центральные области поток ледяного арктического воздуха. Температура понизится, станет холодно, как в апреле, - не порадовали ярославцев синоптики.

Сегодня в Ярославле малооблачная погода, небольшой дождь. Температура +18..+20, атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью +7..+9.

В первый день лета столбики термометров с трудом, но поднимутся до +19. 2 июня ожидается гроза, ночью +7..+9, днем +21..+23.

В субботу, 3 июня, днем всего +9..+11. В ночь на воскресенье ожидается лишь +3..+4 градуса, днем +13…+15.

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