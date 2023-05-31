Житель Нижегородской области расчленил родного дядю и раскидал его останки по ивановским лесам

Племянник признался в убийстве родного дяди и рассказал, как избавлялся от его тела. Скриншот с видео, СКР по Ивановской области

Жителю города Балахны Нижегородской области предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Жертвой 54-летнего мужчины стал его родной дядя.

По версии следствия, племянник знал, что в случае смерти 79-летнего пенсионера он становится наследником денег и недвижимости, поэтому 2 марта пошел на преступление. Убийство было совершено в Балахне во время совместного распития спиртных напитков. От тела родственника племянник избавился изуверским способом.

- Понял, что тело надо скрыть, но целое тело я не дотащу. Решил расчленить. В течение трех дней я потихонечку переносил части тела в багажник, они там лежали в замерзшем виде. Потом поехал в сторону Ивановской области. Стал на обочину закидывать: выбрасывал по несколько частей, садился в машину, проезжал расстояние, опять выбрасывал, - рассказывает на допросе у следователя обвиняемый.

Фрагменты костных останков человека в районе дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород начали находить в апреле. Сначала экспертиза установила личность погибшего, а чуть позже сотрудники СК вышли и на подозреваемого.

- 54-летнему фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области. – Расследование продолжается.