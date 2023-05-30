В Костромской области нашли тела двух человек, пропавших в апреле

В Костромской области нашли тела мужчины и женщины, пропавших в апреле. ФОТО: СКР по Костромской области

В реке Ветлуге Пыщугского района Костромской области 29 мая обнаружили тела двух человек. Личности погибших уже установлены: это жители села Пыщуг – 31-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Пропавшими без вести костромичи числились с апреля – во время весеннего паводка они пытались на лодке переплыть реку.

- При осмотре каких-либо телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин их смерти, - сообщил в пресс-службе СКР по Костромской области.

Обстоятельства несчастного случая, скорее всего, это был именно он, сейчас устанавливаются.

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