В отношении сотрудников администрации Пошехонского района возбуждено уголовное дело

В отношении должностных лиц администрации Пошехонского района возбуждено уголовное дело. Фото: Правительство Ярославской области

В отношении должностных лиц администрации Пошехонского района возбуждено уголовное дело по статье «Злостное неисполнение муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда».

Почти шесть лет назад, в сентябре 2017 года, местный районный суд обязал администрацию отремонтировать дорогу «Сергеев-Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец – Каменка-2». На то, чтобы привести дорогу в нормативное состоянии, был отведен год.

- До настоящего момента решение суда не исполнено при наличии у администрации возможности к такому исполнению, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, в том числе, изъятие документации.