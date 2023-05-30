В отношении сотрудников администрации Пошехонского района возбуждено уголовное дело

В отношении должностных лиц администрации Пошехонского района возбуждено уголовное дело.
Фото: Правительство Ярославской области
В отношении должностных лиц администрации Пошехонского района возбуждено уголовное дело по статье «Злостное неисполнение муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда».
Почти шесть лет назад, в сентябре 2017 года, местный районный суд обязал администрацию отремонтировать дорогу «Сергеев-Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец – Каменка-2». На то, чтобы привести дорогу в нормативное состоянии, был отведен год.
- До настоящего момента решение суда не исполнено при наличии у администрации возможности к такому исполнению, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, в том числе, изъятие документации.