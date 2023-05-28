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Происшествия28 мая 2023 11:40

В Рыбинском районе в ДТП пострадали пять человек

Водитель не справился с управлением
Анастасия ГОЛУБЕВА
Машина опрокинулась

Машина опрокинулась

Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе вчера, 27 мая, примерно в 21:30 на дороге «Рыбинск-Тутаев» произошло ДТП.

19-летний водитель, который был за рулем машины «Тойота Ленд Крузер», не справился с управлением, и иномарка опрокинулась. Пострадали пять человек, двое из их получили легкие травмы.

- В результате ДТП водитель автомашины нуждается в амбулаторном лечении. Два пассажира – 18-летняя девушка и 19-летний молодой человек госпитализированы, двум пассажирам – 18-летним девушке и молодому человеку оказана медицинская помощь на месте. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

ДТППроисшествия: ДТП