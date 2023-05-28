В Рыбинском районе в ДТП пострадали пять человек

Машина опрокинулась Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе вчера, 27 мая, примерно в 21:30 на дороге «Рыбинск-Тутаев» произошло ДТП.

19-летний водитель, который был за рулем машины «Тойота Ленд Крузер», не справился с управлением, и иномарка опрокинулась. Пострадали пять человек, двое из их получили легкие травмы.

- В результате ДТП водитель автомашины нуждается в амбулаторном лечении. Два пассажира – 18-летняя девушка и 19-летний молодой человек госпитализированы, двум пассажирам – 18-летним девушке и молодому человеку оказана медицинская помощь на месте. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.