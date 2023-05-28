В Ярославле «Слово о полку Игореве» прозвучало на языках народов России

«Слово о полку Игореве» в ярославском кремле прозвучало на языках разных народов, живущих в России. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Концерт организовало Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России, а его участниками стали представители этнокультурных организаций народов, живущих в Ярославле.

Открыла концертную программу древнерусская литература – «Слово о полку Игореве», хранившееся в ризнице соборного храма Спасо-Преображенского монастыря и в конце XVIII века обнаруженное в Ярославле графом, обер-прокурором Святейшего Синода и сенатором А.И. Мусиным-Пушкиным.

Фрагменты памятника древнерусской литературы, в том числе знаменитый «Плач Ярославны», прозвучали в стихотворном переложении на современный русский зык, а также на таджикском, азербайджанском, белорусском, армянском, молдавском, осетинском, польском, узбекском…

К кавказскому танцу «Ритмов гор», блистая шашками, подключилась казачья «Казарла». Фото: Дмитрий Скобелев

Вслед за декламаторами внимание слушателей и зрителей захватили танцоры, певцы и музыканты диаспор, проживающих в Ярославской области. Сменяя друг друга, аплодисменты срывали ансамбль армянского танца «Нур», фольклорный ансамбль «Польские квяты», солист езидской диаспоры Никол Аджоян, Екатерина Мицкевич-Округина с белорусскими песнями и Валентина Ревенко – с молдавскими, азербайджанец Хаял Аббасов, ансамбль кавказского танца «Ритмы гор», армянские «Барабанщики» и вокальный коллектив «Наири», казачья «Казарла».

Юные армянские «Барабанщики» исполнили яркую музыкальную композицию. Фото: Дмитрий Скобелев.

- В этом году мы хотели отметить День славянской письменности и культуры, который празднуется 24 мая, но из-за ограничений массовых мероприятий объединили его с концертом к Дню города, - рассказал нам председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев. – По предложению Ярославского музея-заповедника решили сделать акцент на «Слове о полку Игореве» и прочесть его на языках разных народов. Хочется поблагодарить и похвалить исполнителей – вся они люди занятые, работают или учатся, но подготовили свои национальные костюмы и переводы стихов. Общая репетиция прошла буквально за полчаса до мероприятия, но в итоге все получилось хорошо. И уже прозвучало предложение повторять такие чтения литературных шедевров на языках народов, живущих в Ярославской области.

Интересно, что на осетинском языке «Плач Ярославны» прочла Вера Николаевна Дзабиева. Сама она – русская поморка, но, выйдя замуж за осетина, увлеклась историей и культурой этого народа, так глубоко погрузилась в них, что ярославские осетины избрали ее руководителем своей общины. Наверное, лучшего примера взаимопроникновения национальных культур, дружбы и уважения друг к другу не найдешь!

Исполнители и зрители – это друзья, которые рады встречаться вновь и вновь! Фото: Дмитрий Скобелев.

Как оценили концерт зрители? Своими впечатлениями с нами поделились «независимые эксперты» - группа туристов из Москвы:

- Никак не ожидали в вашем кремле увидеть такое! И очень лирично, и ярко, динамично. Видно, что собрались друзья, прекрасная атмосфера, замечательные артисты!

Теплую атмосферу праздника отметил и губернатор Ярославской области Михаил Евраев, побывавший на концертной программе. Этим он не ограничился, оценив и проходящую в музее-заповеднике выставку детских рисунков, организованную Международной детской художественной галереей «Россия глазами детей», вот уже более 10 лет действующей при Ярославском региональном отделении Ассамблеи. Ее экспонатами стали работы, поступившие на конкурс «Страна вайнахов глазами детей», который был объявлен к 30-летию ярославского общества «Вайнах». В конкурсе приняли участие школьники разных национальностей из Ярославля, Ростова Великого, Большого Села. Работы юных художников, отобранные директором галереи, членом Союза художников России Владимиром Реутовым, послужили и иллюстрациями к книге ингушской поэзии, сигнальный экземпляр которой на празднике подарили Михаилу Евраеву.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев побывал на концертной программе и оценил выставку детских рисунков. Фото: Марина Козлова.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия - земля согласия».