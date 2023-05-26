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Иваново26 мая 2023 12:23

В Ивановской области мужчина-садист вылил на приятеля несколько чайников кипятка, а потом поджег тело

Злоумышленник пытал свою жертву ради денег
Полина Вачнадзе
Изуверским способом расправился со своим знакомым 45-летний ранее уже судимый житель Ивановской области.

Изуверским способом расправился со своим знакомым 45-летний ранее уже судимый житель Ивановской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Изуверским способом расправился со своим знакомым 45-летний ранее уже судимый житель Ивановской области. Жесткое преступление было совершено 22 мая в селе Архиповка Савинского района.

Ранним утром местные жители заметили, что горит дом на улице Фрунзе. Вызвали пожарных, но оказалось, что пламя не такое сильное – его сумели потушить еще до приезда спасателей. В доме нашли труп 36-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти на теле.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Практически сразу следователи вышли на подозреваемого – 45-летнего жителя Архиповки. Выяснилось, что в тот день он пришел в дом к своему знакомому и стал требовать денег. Получив отказ, пьяный мужчина вышел из себя.

Сначала он палкой нанес не менее 20 ударов по голове и телу потерпевшего. Затем поставил на плиту чайник, нагрел воду и полил кипятком свою жертву – и так несколько раз. Но и этого садисту показалось мало: он замотал тело приятеля в тряпки и пожег их.

От полученных травм хозяин дома скончался. Что стало причиной смерти – побои или ожоги – установит экспертиза.

- В настоящее время подозреваемому в совершении убийства предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ