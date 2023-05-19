В Костромской области нашли тело музыканта, который вместе с лидером группы Cream Soda провалился под лед

Тело Аристарха Ухтомского нашли в Волге в Костромской области. ФОТО: СКР по Костромской области

В Костромском районе в Волге 17 мая местные жители увидели труп мужчины, о чем сразу же сообщили в правоохранительные органы. Тело опознали. Погибший – музыкант Аристарх Ухтомский, который числился пропавшим без вести во время несчастного случая в Диево-Городище Ярославской области. 20 марта компания из нескольких молодых людей, среди которых был лидер группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, провалилась под лед.

- 17 мая в следственные органы СК России по Костромской области поступило сообщение об обнаружении неустановленного мужчины в реке Волге. В ходе проведения процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения, который числился пропавшим без вести в акватории Волги вблизи Диево-Городища Некрасовского района Ярославской области, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На данный момент пропавшим без вести числится младший брат Дмитрия Роман Свиргунов. Поиски его тела продолжаются.

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