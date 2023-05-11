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Общество11 мая 2023 16:28

Более 2600 вопросов жителей Ярославии решено при участии общественных приемных губернатора

Их представители являются постоянными участниками дней бесплатной юридической помощи, ежемесячно организуемых правительством области
Мария СОКОЛОВА
Михаил Евраев поблагодарил сотрудников общественных приемных за работу.

Михаил Евраев поблагодарил сотрудников общественных приемных за работу.

Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона Михаил Евраев провел встречу с руководителями общественных приемных губернатора Ярославской области в муницип альных образованиях.

– Общественные приемные существуют в регионе более шести лет, – отметил Михаил Евраев. – Главная цель, которая перед ними ставилась, – сделать обращения граждан в органы власти максимально доступными. За прошедшие годы институт приемных доказал свою эффективность.

С 2017 года в общественных приемных губернатора Ярославской области проконсультировали более 7 тысяч граждан. В числе вопросов – оказание помощи в восстановлении памятников участникам Великой Отечественной войны, боевых действий на Северном Кавказе, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, помощь многодетным семьям, погорельцам, открытие дополнительных пунктов и терминалов самообслуживания для пополнения персонифицированных электронных транспортных карт и другие. Об этом сообщило правительство области.

Губернатор поблагодарил сотрудников общественных приемных за работу и пригласил к участию во встречах глав районов и руководителей органов власти с жителями муниципальных образований.

– Людям необходимо иметь возможность достучаться до органов власти, высказать точку зрения о какой-то проблеме. И нам важно, чтобы общественные приемные были частью большой работы всего Правительства региона, наших муниципальных администраций по решению тех вопросов, которые волнуют жителей, – подчеркнул Михаил Евраев.

Справка правительства области

В настоящее время в Ярославской области действует 21 общественная приемная губернатора. Их руководители – специалисты, имеющие опыт работы в социальной сфере и ЖКХ, бывшие депутаты различных уровней, юристы – осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ