Более 2600 вопросов жителей Ярославии решено при участии общественных приемных губернатора

Михаил Евраев поблагодарил сотрудников общественных приемных за работу. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона Михаил Евраев провел встречу с руководителями общественных приемных губернатора Ярославской области в муницип альных образованиях.

– Общественные приемные существуют в регионе более шести лет, – отметил Михаил Евраев. – Главная цель, которая перед ними ставилась, – сделать обращения граждан в органы власти максимально доступными. За прошедшие годы институт приемных доказал свою эффективность.

С 2017 года в общественных приемных губернатора Ярославской области проконсультировали более 7 тысяч граждан. В числе вопросов – оказание помощи в восстановлении памятников участникам Великой Отечественной войны, боевых действий на Северном Кавказе, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, помощь многодетным семьям, погорельцам, открытие дополнительных пунктов и терминалов самообслуживания для пополнения персонифицированных электронных транспортных карт и другие. Об этом сообщило правительство области.

Губернатор поблагодарил сотрудников общественных приемных за работу и пригласил к участию во встречах глав районов и руководителей органов власти с жителями муниципальных образований.

– Людям необходимо иметь возможность достучаться до органов власти, высказать точку зрения о какой-то проблеме. И нам важно, чтобы общественные приемные были частью большой работы всего Правительства региона, наших муниципальных администраций по решению тех вопросов, которые волнуют жителей, – подчеркнул Михаил Евраев.

Справка правительства области

В настоящее время в Ярославской области действует 21 общественная приемная губернатора. Их руководители – специалисты, имеющие опыт работы в социальной сфере и ЖКХ, бывшие депутаты различных уровней, юристы – осуществляют свою деятельность на общественных началах.