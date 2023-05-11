В Костромской области из дачного дома мужчина украл икону и продал ее цыганам

В Костромской области полицейские раскрыли кражу иконы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Буйские полицейские раскрыли кражу иконы Николая Чудотворца, о пропаже которой заявила ее владелица. Женщина приехала на дачу после зимнего перерыва и не обнаружила икону на месте.

Сотрудники полиции задержали не раз судимого 50-летнего местного жителя. Подозреваемый признался, что кражу совершил еще зимой, пробравшись в дом через «черный ход». Икону он продал практически сразу – проезжавшие мимо цыгане заплатили за нее тысячу рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяется информация о его причастности к еще одной краже.

- Имеется информация, что злоумышленник вместе с другом разобрал стену деревянного дома на дрова, а имущество из дома – металл и кухонную утварь – пропил, используя в качестве закуски похищенные там же конфеты, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.