В Иванове начали работать три фонтана

В Иванове заработали фонтаны. ФОТО: администрация города

В Иванове начали работать три городских фонтана. Первым запустили фонтан на площади Пушкина.

- В выходные дни здесь будет включаться программа с музыкальным сопровождением. Пока требуются дополнительные работы по настройке цветной подсветки струй, - рассказали в администрации города.

Готовы радовать ивановцев «сухой» фонтан на площади Ленина и фонтан на набережной. Они оба уже готовы к работе.

Как пояснили в администрации города, включать фонтаны будут в теплые дни, вв безветренную и сухую погоду.