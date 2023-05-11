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Иваново11 мая 2023 13:22

В Иванове начали работать три фонтана

В администрации города рассказали, когда их будут включать
Полина Вачнадзе
В Иванове заработали фонтаны. ФОТО: администрация города

В Иванове заработали фонтаны. ФОТО: администрация города

В Иванове начали работать три городских фонтана. Первым запустили фонтан на площади Пушкина.

- В выходные дни здесь будет включаться программа с музыкальным сопровождением. Пока требуются дополнительные работы по настройке цветной подсветки струй, - рассказали в администрации города.

Готовы радовать ивановцев «сухой» фонтан на площади Ленина и фонтан на набережной. Они оба уже готовы к работе.

Как пояснили в администрации города, включать фонтаны будут в теплые дни, вв безветренную и сухую погоду.

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