Между Иваново и Нижним Новгородом будет ходить скоростной поезд «Ласточка»

Между Иваново и Нижним Новгородом будет ходить "Ласточка". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между Иваново и Нижним Новгородом с 1 июня будет ходить скоростной поезд «Ласточка».

- Мы с РЖД вместе прорабатывали несколько месяцев вопрос «Ласточки» до Нижнего Новгорода. Этот вопрос положительно решен, могу всех обрадовать. Подписана соответствующая телеграмма в РЖД, это и является, собственно говоря, основанием для запуска поезда, - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Первый поезд из Нижнего в Иваново прибудет 1 июня, из Иваново в Нижний Новгород состав отправится 2 числа. Известно, что скоростной поезд между городами будет ходить ежедневно, билеты скоро поступят в продажу.