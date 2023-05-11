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Иваново11 мая 2023 13:11

Между Иваново и Нижним Новгородом будет ходить скоростной поезд «Ласточка»

Первая «Ласточка» прибудет в Иваново 1 июня
Полина Вачнадзе
Между Иваново и Нижним Новгородом будет ходить "Ласточка".

Между Иваново и Нижним Новгородом будет ходить "Ласточка".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между Иваново и Нижним Новгородом с 1 июня будет ходить скоростной поезд «Ласточка».

- Мы с РЖД вместе прорабатывали несколько месяцев вопрос «Ласточки» до Нижнего Новгорода. Этот вопрос положительно решен, могу всех обрадовать. Подписана соответствующая телеграмма в РЖД, это и является, собственно говоря, основанием для запуска поезда, - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Первый поезд из Нижнего в Иваново прибудет 1 июня, из Иваново в Нижний Новгород состав отправится 2 числа. Известно, что скоростной поезд между городами будет ходить ежедневно, билеты скоро поступят в продажу.

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