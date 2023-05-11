В Ярославле 13 мая пройдет фестиваль «Музейная набережная»

В Ярославле в субботу, 13 мая, пройдет первый из пяти фестивалей проекта «Музейная набережная». ФОТО: музейная-набережная.рф

В Ярославле в субботу, 13 мая, пройдет первый из пяти фестивалей проекта «Музейная набережная». В этом году жителей и гостей города будут «знакомить» с ярославцами, именами которых названы улицы.

- С мая по сентябрь команда проекта вместе с ярославскими вузами, учеными, культурными инициативами, спортсменами, артистами, художниками, музыкантами, общественными деятелями приглашает гостей на пять фестивалей «Музейной набережной. Герои улиц». Участников ждут выставки под открытым небом, уличные театральные представления, стендапы, кулинарные батлы, квизы, образовательные open-air площадки, научные поп-ап лаборатории, концерты, спортивные активности, кинофестивали, маркеты ярославских ремесленников и крафта, стрит-фуд, площадки благотворительных фондов и многое другое, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Программа 13 мая у Арсенальной башни:

12:00-13:30 Дворовые игры 2.0 от объединения Ярспорт,

13:30-14:40 «Импровизация» от ярославской команды «Мамины»,

14:30-15:30 «50 смешных вопросов про Ярославль», Стендап-комик Стас Дрябин,

15:30-16:30 «Фестиваль уличного кино», внеконкурсные показы фестиваля короткометражек,

16:30-19:10 Музыка: Videoprokat, Табия, Испанский стыд,

19:25-19:50 Благотворительный экофэшн-показ (модели покажут одежду, которая с помощью дизайнеров обрела вторую жизнь),

19:50-21:00 Городское караоке.

Подробная программа здесь.

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