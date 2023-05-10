С 1 июня по номеру 122 можно будет записаться на прием к врачу в любую поликлинику Ярославской области

Кол-центры больниц будут упразднены. Фото: Правительство Ярославской области

Единая электронная регистратура начнет работу в первый день календарного лета. По единому бесплатному номеру пациентам при отсутствии явок к специалистам в своей поликлинике предложат запись в другие медицинские организации, где в этот момент будут свободные места.

– Главное преимущество в том, что пациентам в случае длительного ожидания приема в своей поликлинике предложат посещение других свободных медицинских организаций, – написал в своем телеграм-канале глава региона Михаил Евраев. – Так мы равномерно распределим нагрузку на врачей и сократим очереди. Это очередной шаг к цифровизации системы здравоохранения и более удобному получению медицинских услуг. Таким образом, можно будет равномерно распределить нагрузку на врачей и сократить очереди на прием.

Правительство области уточнило, что после набора номера 122 электронный помощник предложит нажать цифру 4 – для переадресации по вопросам здравоохранения. Вызов будет переведен на оператора, который проведет анкетирование и запишет на прием.

Одновременно с единой электронной регистратурой по номеру 122 записаться по-прежнему можно будет очно или с помощью инфоматов в медучреждениях, на портале госуслуг и на региональном сайте «Интермед76». Кол-центры больниц будут упразднены. Данная информация предоставлена правительством области.

Записаться, как информирует правительство региона, через единую электронную регистратуру можно будет к следующим специалистам:

1. Участковый терапевт.

2. Участковый педиатр.

3. Врач общей практики (семейный врач).

4. Хирург.

5. Акушер-гинеколог.

6. Офтальмолог.

7. Оториноларинголог.

8. Стоматолог.

9. Стоматолог-терапевт.

10. Стоматолог-хирург.

11. Стоматолог детский.

12. Психиатр детский (подростковый).

13. Фтизиатр.

14. Психиатр-нарколог.

15. Детский хирург.

16. Уролог (уролог-андролог).

17. Зубной врач.

Чтобы попасть на прием к специалистам других профилей, необходимо получить направление у терапевта или педиатра.