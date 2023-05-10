С 1 июня по номеру 122 можно будет записаться на прием к врачу в любую поликлинику Ярославской области

Кол-центры больниц будут упразднены.
Фото: Правительство Ярославской области
Единая электронная регистратура начнет работу в первый день календарного лета. По единому бесплатному номеру пациентам при отсутствии явок к специалистам в своей поликлинике предложат запись в другие медицинские организации, где в этот момент будут свободные места.
– Главное преимущество в том, что пациентам в случае длительного ожидания приема в своей поликлинике предложат посещение других свободных медицинских организаций, – написал в своем телеграм-канале глава региона Михаил Евраев. – Так мы равномерно распределим нагрузку на врачей и сократим очереди. Это очередной шаг к цифровизации системы здравоохранения и более удобному получению медицинских услуг. Таким образом, можно будет равномерно распределить нагрузку на врачей и сократить очереди на прием.
Правительство области уточнило, что после набора номера 122 электронный помощник предложит нажать цифру 4 – для переадресации по вопросам здравоохранения. Вызов будет переведен на оператора, который проведет анкетирование и запишет на прием.
Одновременно с единой электронной регистратурой по номеру 122 записаться по-прежнему можно будет очно или с помощью инфоматов в медучреждениях, на портале госуслуг и на региональном сайте «Интермед76». Кол-центры больниц будут упразднены. Данная информация предоставлена правительством области.
Записаться, как информирует правительство региона, через единую электронную регистратуру можно будет к следующим специалистам:
1. Участковый терапевт.
2. Участковый педиатр.
3. Врач общей практики (семейный врач).
4. Хирург.
5. Акушер-гинеколог.
6. Офтальмолог.
7. Оториноларинголог.
8. Стоматолог.
9. Стоматолог-терапевт.
10. Стоматолог-хирург.
11. Стоматолог детский.
12. Психиатр детский (подростковый).
13. Фтизиатр.
14. Психиатр-нарколог.
15. Детский хирург.
16. Уролог (уролог-андролог).
17. Зубной врач.
Чтобы попасть на прием к специалистам других профилей, необходимо получить направление у терапевта или педиатра.