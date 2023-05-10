В центре Ярославля произошло ДТП с двумя иномарками

Автомобили достаточно сильно пострадали. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В центре Ярославля вчера, 9 мая, в 20:39 на улице Республиканской произошло страшное ДТП. Около пешеходного перехода столкнулись две иномарки – «БМВ» и «Санг йонг». За рулем первой машины была 37-летняя женщина, за рулем второй – 36-летний мужчина. К счастью, трагедии удалось избежать. Сильно пострадали только сами автомобили.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Санг йонг», 39-летняя женщина, нуждаются в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.