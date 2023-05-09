День Победы в Ярославле завершился праздничным салютом

На Стрелке в Ярославле прогремел праздничный салют. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле День Победы завершился праздничным салютом на Стрелке. Он начался в 22:00 и продлился около семи минут.

- Красивое завершение Дня Победы - праздничный салют. Он прошел в честь всех фронтовиков и тружеников тыла, которые 78 лет назад освободили нашу страну от захватчиков и весь мир от фашизма. И сегодня их дело с доблестью и мужеством продолжают их внуки в зоне СВО. Вечная память героям. Слава России! - написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

Сегодня, 9 мая, по улицам города прошла военная техника, ярославцы приняли участие в многочисленных акциях, почтили память павших минутой молчания и зажгли свечи в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.