В Костроме прошел Парад Победы

В Костроме отмечают День Победы. ФОТО: администрация Костромской области

В Костроме в честь Дня Победы прошел торжественный митинг и сразу после него - парад. С главным праздником страны всех поздравил губернатор региона Сергей Ситников. Он подчеркнул, что память о великом подвиге и мужестве людей - это достояние нашего народа, которое передается из поколения в поколение. На славных традициях героев Великой Отечественной войны воспитаны и сегодняшние военнослужащие - участники специальной военной операции.

ФОТО: администрация Костромской области

- Такая связь поколений очень важна. Она укрепляет боевой дух наших военнослужащих, позволяет им достойно выполнять поставленные задачи. В эти дни, как и 80 лет назад, русские солдаты и офицеры ведут борьбу с нацизмом. Мы все объединились для поддержки наших военнослужащих. Среди нас - новые герои, которые становятся примером для будущих поколений. Мы всегда будем гордиться мужеством наших солдат, офицеров и тружеников, кто ковал Победу 1945-го года. Мы будем гордиться сегодняшними героями, которые достойно выполняют задачи по защите интересов страны. Низкий поклон нашим ветеранам, - обратился к собравшимся Сергей Ситников.

ФОТО: администрация Костромской области

В годы Великой Отечественной воны на фронт ушли более 260 тысяч костромичей. Не вернулся домой каждый второй. 160 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 жителей региона стали полными кавалерами Ордена Славы.

ФОТО: администрация Костромской области

Костромичи самоотверженно работали в тылу: производили оружие и боеприпасы, обмундирование, грузовые и военные суда.

ФОТО: администрация Костромской области

Торжественным маршем у Монумента Славы прошли военнослужащие 331 парашютно-десантного ударного Костромского полка и 1065 артиллерийского полка, курсанты военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, сотрудники регионального управления МЧС, ветераны военной службы, юнармейцы, воспитанники кадетской школы-интерната «Костромской Государя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус» и клуба юных моряков, ученики школ города Костромы.