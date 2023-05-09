В Иванове прошел парад в честь Дня Победы

В Иванове прошел Парад Победы. ФОТО: Дмитрий Рыжаков, правительство Ивановской области

В Иванове отмечают 78-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Одном из главных событий стало торжественное прохождение войск Ивановского гарнизона у мемориала Героям фронта и тыла.

- День Победы близок и дорог каждому из нас! Этот праздник имеет особое значение для каждой семьи в России. Герои военного поколения – это наши родные и близкие. Священная память о подвиге нашего народа продолжает жить в наших сердцах, передается от поколения к поколению, - сказал губернатор области Станислав Воскресенский.

Ивановцы чтут память героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. ФОТО: правительство Ивановской области

На фронт из Ивановской области ушли свыше 400 тысяч человек, не вернулся домой каждый третий. Более 150 ивановцев удостоены звания Героя Советского Союза. Сутками не покидали цеха текстильщики и машиностроители: в годы войны ивановцы поставляли 90% общего количества тканей, производимых в стране.

- Вы всегда будете для нас примером мужества, доблести и патриотизма! Примите нашу искреннюю благодарность за все, что вы сделали для Родины в годы войны, за ваш труд в тяжелое послевоенное время! - с такими словами обратился губернатор региона к ветеранам.

Память ивановцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, участники митинга почтили минутой молчания. К Вечному огню и Могиле неизвестного солдата возложили Гирлянду Славы.

На фронт ушло более 400 тысяч жителей Ивановской области, не вернулся каждый третий. ФОТО: правительство Ивановской области

Торжественное шествие войск Ивановского гарнизона открыла рота почетного караула Ивановской пожарно-спасательный академии. Перед ивановцами и гостями города прошли парадные расчеты воинских частей и подразделений – воины-десантники, ракетчики, авиаторы, личный состав Управления федеральной службы судебных приставов по Ивановской области. В парадном строю прошли офицеры и курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, парадный расчет девушек ИПСА. Торжественное прохождение войск завершили показательные выступления роты почетного караула, духового оркестра и группы барабанщиц академии.

Станислав Воскресенский вместе с ветеранами, военнослужащими и жителями возложил цветы к Могиле неизвестного солдата и Вечному огню.