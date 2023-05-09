По Ярославлю проходит "Народный парад"

"Народный парад" проходит по улицам Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области

В этом году правительство региона решило отказаться от традиционного шествия и праздника на Советской площади . Чествование ветеранов перенесли в КЗЦ "Милениум", театрализованное шоу можно будет посмотреть в записи, а военную технику - не отходя далеко от своего дома. "Народный парад" сейчас проходит по улицам Ярославля.

- И везде его приветствуют жители. Великий день великой страны. С праздником Победы! - написал в своем Telegram-канале глава области Михаил Евраев.

Завершится День Победы праздничным салютом на Стрелке. Он начнется в 22:00.