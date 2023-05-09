Поздравление губернатора Ярославской области Михаила Евраева с Днем Победы

Михаил Евраев поздравил жителей Ярославской области с 9 Мая. Фото: Правительство Ярославской области

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 78 лет назад наш народ, мужественно и самоотверженно боровшийся за свободу и независимость, освободил страну от фашистских захватчиков.

Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Четыре года, полных лишений, страха, потерь и вместе с тем огромного героизма, сплоченности и истинной любви к Родине.

Из Ярославской области на фронт отправились порядка 500 тысяч человек. Те, кто остался в тылу, работали не покладая рук, чтобы обеспечить воинов продовольствием, боеприпасами, вещами, принимали эвакуированных, лечили раненых.

Низкий поклон всем, кто защищал страну! Великая Победа навсегда останется символом силы и несгибаемой воли нашего народа!

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев