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Общество9 мая 2023 5:00

Поздравление губернатора Ярославской области Михаила Евраева с Днем Победы

Уважаемые жители Ярославской области!
Источник:kp.ru
Михаил Евраев поздравил жителей Ярославской области с 9 Мая.

Михаил Евраев поздравил жителей Ярославской области с 9 Мая.

Фото: Правительство Ярославской области

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 78 лет назад наш народ, мужественно и самоотверженно боровшийся за свободу и независимость, освободил страну от фашистских захватчиков.

Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Четыре года, полных лишений, страха, потерь и вместе с тем огромного героизма, сплоченности и истинной любви к Родине.

Из Ярославской области на фронт отправились порядка 500 тысяч человек. Те, кто остался в тылу, работали не покладая рук, чтобы обеспечить воинов продовольствием, боеприпасами, вещами, принимали эвакуированных, лечили раненых.

Низкий поклон всем, кто защищал страну! Великая Победа навсегда останется символом силы и несгибаемой воли нашего народа!

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

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