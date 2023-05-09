В Ярославле вечером 9 мая продлят время работы общественного транспорта

В Ярославле 9 мая пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 9 мая, после праздничного салюта в честь Дня Победы, в Ярославле пустят дополнительный общественный транспорт.

График работы троллейбусов:

№4 «Торговый переулок - Фабрика «Красный Перевал» от остановочного пункта «Торговый переулок» - в 22:35,

- №7 «Улица Волгоградская - Октябрьская площадь» от остановочного пункта «Октябрьская площадь» - в 22:35,

- №8 «Улица Волгоградская - Торговый переулок» от остановочного пункта «Торговый переулок» - в 22:30,

- №9 «Улица Нефтяников - ЯШЗ» от остановочного пункта «ЯШЗ» - в 22:28.

График работы автобусов:

- №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР» от остановочного пункта «ул. Первомайская» - в 22:22, 22:39, 22:56, 23:11, 23:26, 23:41, 23:56, от остановочного пункта «ул. Комсомольская» - в 22:10, 22:23, 22:36, 22:49, 23:05, 23:15, 23:28, 23:41, 23:56, 00:07, 00:24;

- №41Б «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева» от остановочного пункта «Богоявленская площадь» дополнительные рейсы в 22:30, 22:50;

- №42 «15 МКР - поселок Куйбышева» от остановочного пункта «ул. Первомайская» - в 22:25; 22:35, 22:55, 23:15; от остановочного пункта «ул. Комсомольская» - в 22:26, 22:36, 22:56, 23:16;

№49 «Улица Ярославская - 15 МКР» от остановочного пункта «ул. Первомайская» - в 22:25, 22:45, 23:15; от остановочного пункта «ул. Комсомольская» - в 22:25, 22:36, 23:06;

№66 «НЗКИ - Больничный городок» от остановочного пункта «ул. Первомайская» - в 22:15, 22:35, 22:47; от остановочного пункта «ул. Комсомольская» - в 22:16, 22:30, 22:40, 22:51;

№4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный» от остановочного пункта «ул. Комсомольская» - в 22:25; 22:45, 23:15, 23:45;

№19К «Улица Гудованцева - Красная площадь» от остановочного пункта «Пожарная каланча» - в 22:25, 22:45;

№33 «ПАТП-1 - Областная больница» от остановочного пункта «ул. Первомайская» - в 22:30; 22:47, 23:17, 23:47; от остановочного пункта «ул. Комсомольская» - в 22:30, 22:40, 23:10, 23:40;

№97С «Фабрика «Красный Перевал» - улица Большие Полянки» от остановочного пункта «ул. Первомайская» - в 22:26, 22:46, 23:06, 23:26, 23:46; от остановочного пункта «ул. Комсомольская» - в 22:27, 22:47, 23:07, 23:27, 23:57.