Правительство Ярославской области опубликовало маршрут "Народного парада"

Парад Победы пройдет по всему Ярославлю. Фото: Правительство Ярославской области

Парад Победы 9 мая 2023 года пройдет по всему Ярославлю. Такое решение приняли в правительстве региона.

Стартует колонна в 09:00 с улицы Нагорной. Далее она пройдет по Московскому проспекту, у ТЦ "Шоколад" развернется и доедет до поворота на проспект Фрунзе. Техника проедет по Богоявленской и Красной площадям, после чего направится в Заволжский и Дзержинский районы. С Ленинградского проспекта колонна свернет на Промышленное шоссе и поедет в Ленинский район.

По улице Угличской колонная доберется до улицы Городской Вал, далее по Мышкинскому проезду проследует к Комсомольской площади. Парад пройдет по улице Большая Федоровская.

- Тяжелой техники не будет. Колонну будут сопровождать машины ГИБДД, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Подробный маршрут "Народного парада" можно узнать здесь.

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Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев (подробнее)