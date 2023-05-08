Прокуратура выявила нарушения в работе 10 ярославских перевозчиков

Факты нарушений были выявлены почти у всех перевозчиков. Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Ярославской области ответила на запрос депутата регионального заксобрания Елены Кузнецовой. Депутат обращалась в ведомство с просьбой провести проверку качества проведенной в Ярославле модернизации транспортной системы.

- Судя из ответа прокуратуры, факты нарушений были выявлены почти у всех перевозчиков, - сообщила Елена Кузнецова.

По данным ведомства, среди нарушителей оказались ООО "Транспорт Ярославии", ООО "Транском-Авто", ИП Воронин А.В., ООО "Альянс Авто", ООО "Первая пассажирская компания", ООО "Гирфтранс", ООО "ЯТК-2", ООО "Старттранс", АО "Ярославское автотранспортное предприятие" и ООО "Автомиг".

- Установлены факты несоблюдения графика движения, выпуска недостаточного количества транспортных средств, нарушения трудового законодательства при проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров, режимов труда и отдыха водителей, непрохождения технического осмотра транспортных средств, а также отсутствие полисов ОСАГО, - сообщили в прокуратуре.

После проверок перевозчикам было вынесено девять представлений, должностным лицам - 14 постановлений о возбуждении дел об административной ответственности.

Что касается ненадлежащего состояния улично-дорожной сети, то по итогам проверки в суд было направлено 13 исков к органам местного самоуправления. Прокуратура требует привести дороги в нормативное состояние.

- В адрес подрядчиков, привлеченных к выполнению ремонтных работ на дорогах Ярославля, внесено 13 представлений, в отношении 8 виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, - уточнили в прокуратуре.