На Первомайском бульваре в Ярославле открылась площадка "Весна 45-го года"

В Ярославле на Первомайском бульваре начала работать интерактивная площадка "Весна 45-го года" Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Первомайском бульваре начала работать интерактивная площадка "Весна 45-го года". До 10 мая ярославцы и гости смогут посмотреть тематические экспозиции.

Участники поискового отряда "Высота-76" в рамках проекта "Живые истории войны" покажут находки, обнаруженные в местах боев, и личные вещи от родственников погибших во время войны.

На выставке "Народная Победа" школьникам расскажут, как жили их ровесники в годы Великой Отечественной. Все желающие смогут попробовать написать что-нибудь перьевой ручкой.

- На стендах можно ознакомиться с письмами участников войны из различных районов Ярославской области. Силами актеров Волковского театра эти письма действительно стали живыми. Любой желающий может навести свой телефон на QR-код, и в наушниках зазвучит письмо одного из авторов, - сказал директор центра патриотического воспитания Елисей Ясюченя.

А у Вечного огня ярославцы смогут увидеть современных героев - участников СВО.

- Ключевую роль в формировании фотоэкспозиции сыграли семьи героев, которые предоставили фотографии из личных архивов и поделились воспоминаниями о своих близких. Без них мы бы не получили таких живых, искренних, очень открытых фотографий, трогающих за сердца, - сказала директор МКУ "Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля" Людмила Жиленко.