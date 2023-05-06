Ярославцы увидели Поезд Победы

В Ярославль 6 мая прибыл Поезд Победы. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 6 мая, на вокзал Ярославль Главный прибыл Поезд Победы. В 10:45 состав подошел к первой платформе, где его уже встречали и дети, и взрослые. Но главными гостями праздника, конечно, стали ветераны.

На перроне проходили мастер-классы, концерт с песнями военных лет и театральные миниатюры. Фото: Мэрия Ярославля

- По традиции Поезд Победы "возглавил" паровоз П-36, прозванный "генералом". Все желающие смогли побывать в кабине машиниста и музее, где увидели выставки и приняли участие в мастер-классах, - рассказали в мэрии Ярославля.

На вокзале звучали песни военных лет. Фото: Мэрия Ярославля

Посмотреть экспозиции поезда можно было бесплатно. В одном вагоне открылся 3D-кинозал, другой превратился в площадку "Бессмертного полка". Пока зрители изучали выставки, на перроне проходили мастер-классы, концерт с песнями военных лет и театральные миниатюры.