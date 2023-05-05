На Ярославском судостроительном заводе состоялась лекция в рамках Всероссийского проекта общества «Знание»

Лектор рассказал судостроителям о ситуации в стране и в мире. Скриншот телеканал Первый Ярославский

Работникам Ярославского судостроительного завода представитель Ярославского филиала Всероссийского общества «Знание» прочитал лекцию о ситуации в стране и в мире. Об этом рассказывает телеканал Первый Ярославский

В этот раз, подчеркивает корреспондент телеканала, задача стояла глобальная — разобраться в политической ситуации, которая сложилась в мире.

- Просветительская инициатива общественного просвещения существовала еще в Советском Союзе. И сейчас общество «Знание» переживает второе дыхание, второе рождение. Инициативу общества «Знание» об общественных лекциях и просветительском контенте поддержал и Президент РФ Владимир Путин, – цитирует телеканал заместителя директора департамента общественных связей Ярославской области Дениса Палатникова.

Не случайно старт лекциям дан на судостроительном заводе. Уже несколько десятилетий на производстве выпускают суда, которые патрулируют и защищают водные границы страны.

- В Севастополе у нас готовится к проведению заводских ходовых испытаний буксир проекта 23 470. Это уже четвертый буксир в серии сдается, – рассказал телеканалу заместитель генерального директора ярославского судостроительного завода Игорь Новиньков.