От фундамента – до златых куполов

Свято-Тихоновский храм в Ярославле (рядом - церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»). ФОТО из архива о. Михаила
В 2025 году будет отмечаться 100-летие со дня смерти Патриарха Тихона, в память о котором в Ярославле возводится храм.
Для всех прихожан Русской православной церкви Тихон – святой, ставший в 1917 году, после долгого перерыва, первым «новым» Патриархом. А ярославцам он особенно близок потому, что в 1907-1913 годы возглавлял Ярославскую и Ростовскую церковную кафедру, а после отъезда был почтен званием Почетного гражданина города Ярославля.
Еще со стадии разработки проекта возведением храма занимается о. Михаил Смирнов. Биография 53-летнего протоиерея такова, словно задача эта была ему предначертана сызмальства.
Судите сами. В 1989 году Михаил Смирнов пришел к вере и крестился после окончания Ярославского художественного училища. В том же году поступил в Ярославский политехнический институт, где как раз открылась кафедры архитектуры. Закончив вуз, год работал архитектором в «Ярреставрации», но уже избрал для себя путь церковнослужителя. Был рукоположен в диаконы, а позже - в священники, направлен восстанавливать приход и церковь в село Лучинское неподалеку от Ярославля.
Кстати, и супруга настоятеля, матушка Алевтина, по образованию - тоже архитектор, училась курсом младше. У них четверо детей. Старшая дочь (снова архитектор!) вышла замуж, ее муж – священник. Сын учится на музыкальном отделении педагогического университета. Младшая дочь – студентка художественного училища, а младший сын – ученик православной гимназии. Так что и семья отца Михаила – помощники в трудах.
Благодаря помощи компании «Транснефть - Балтика», строящийся храм обрел золотые купола. ФОТО «Транснефть - Балтика»
В том же 1989 году, когда будущий настоятель отец Михаил крестился, Патриарх Тихон был канонизирован Архиерейским собором Русской православной церкви. Тогда же, на излете СССР, возникла идея увековечить память о святом Тихоне в Ярославле. Первым настоятелем прихода стал отец Михаил Перегудов. Чтобы сплотить верующих и приступить к возведению большого храма, его стараниями была построена маленькая церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». К сожалению, священник скончался. И в 2001 году приход поручили отцу Михаилу Смирнову.
- Поскольку по образованию я архитектор, то получил благословение сделать новый проект храма – предыдущий эскиз, разработанный еще до распада СССР, предполагал строительство здания, которое по площади было раза в три больше нынешнего, не уступая по масштабу Храму Христа Спасителя в Москве. Между тем, после распада СССР из-за проблем в экономике вопрос о финансировании строительства со стороны города и области отпал, наша епархия осталась наедине с этим проектом. Владыка Кирилл сказал: «Вот тебе дело на всю жизнь!», - вспоминает отец Михаил.
Проект храма переработали, за это взялся Вячеслав Ижиков – он живет в Переславле-Залесском, спроектировал много храмов. А отец Михаил стал вторым автором проекта, выступает в роли прораба, снабженца, осуществляет авторский надзора… Одним словом, светское образование настоятелю строящегося храма очень пригодилось.
Стройка требует средств. Там, где теперь высится храм, 20 лет назад был пустырь, кусты да деревья.
- В поисках благотворителей я вспомнил, к чьей помощи прибегал, когда в 1996 году принялся за восстановление храма в честь родителей Божьей Матери святых Иоакима и Анны в селе Лучинском, рядом с которым располагалось Ярославское нефтепроводное управление. Храм стоял заброшенным, без куполов и кровли (в советское время там был цех по производству резинотехнических изделий). Когда было нужно, в ЯРНУ помогали – например, выделяли нам грузовик или трактор, - говорит отец Михаил.
Как раз в то время формировалась сегодняшняя компания «Транснефть – Балтика», филиалом которой стало ЯРНУ. К ее руководству священник и обратился с проектом храма. Тогда и было принято решение, что предприятие постарается по мере сил помогать в строительстве.
- Первая сумма была выделена в том же 2003 году, на эти средства мы установили забор вокруг стройплощадки. По сути, с того момента и началось строительство. За 20 лет суммы поступали в разных объемах, но каждый год. Благодаря этой помощи были забиты все 440 восьмиметровых свай, построена котельная – так мы и шли вместе с «Транснефть – Балтика», от фундамента до куполов, - отмечает протоиерей.
В храме уже идут службы. Но настоятель и прихожане, конечно, думают о внутренней отделке, интерьере. ФОТО из архива о. Михаила
Отец Михаил рассказывает о недавних этапах пути и ближайших планах: - Самое большое чудо, которое не могло бы произойти без помощи «Транснефти», - это наши золотые купола. Они очень красивы, аналога им в регионе нет. Барабаны мы тоже закончили, сделали в прошлом году и половину работ по кровле, завершим их в этом году. Если Бог даст, на этом работы на высоте закончим и приступим к отделке фасада.
Несмотря на то, что средств нам всегда не хватало, все архитектурные и художественные решения мы не упрощали. Стараемся, чтобы храм стал жемчужиной Ярославля и всей Ярославской земли. Трудимся на поколения вперед, стремимся к красоте и долговечности. Например, кровля у нас медная – не из железа же ее делать! Медь мы очистим до блеска, обезжирим, загрунтуем, а потом покрасим в светло-серый цвет, чтобы храм был воздушным. Иначе окислившаяся медь потемнеет и будет «придавливать» здание.
Сделали красивую подсветку барабанов, в темное время суток они уже производят яркое впечатление, привлекают внимание людей – это действительно духовный центр Северного жилого района, в котором живу и я. В дальнейшем планируем подсветить весь храм – будет очень красиво!
Следующая большая задача этого года – завершить кирпичную кладку северного придела (кирпич приобрели опять же на средства, которые выделила «Транснефть- Балтика»), на этом наружные кладочные работы полностью закончатся, останется только сделать небольшой объем в цокольном этаже и внутренние перегородки.
Далее – отделка фасадов (леса мы уже выставили, они нужны и кровельщикам), установка водосточных труб.
Все здание храма, который выстроен из красного кирпича, станет белым – это визуально придаст ему легкости и объема, поскольку здание будет не поглощать, а отражать свет. Нужно будет делать и главки Северного и Южного приделов – тоже золоченые. И, конечно, впереди – благоустройство территории вокруг храма, подготовка поверхностей под возможные росписи.
Нужно сказать, что Северный жилой микрорайон, где идет строительство, – самый крупный по численности населения в Ярославле и продолжает расти. Православный приход живет здесь деятельно, верующих не вмещает и большой храм.
- В храме уже проводятся службы по большим праздникам, а постоянно действующая маленькая церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» помогает сплачивать приход и привлекать средства на строительство большого храма. По милости Божией простые люди откликаются, вносят посильные пожертвования. Это огромное подспорье, низкий поклон им! – говорит отец Михаил.
Каждый день в приходе проходят службы. В здании Свято-Тихоновского храма занимается почти сотня детишек, посещающих воскресную школу. Есть и хоровая студия, занятия в ней ведет регент церковного хора Наталья Теплова. При храме действует библиотека – ею с удовольствием пользуются прихожане старших поколений…
- Были у нас ожидания, что многое удастся сделать к 1000-летию города Ярославля, которое отмечалось в 2010 году. Но в то время власти сосредоточились на строительстве нового планетария, зоопарка и обустройстве Волжской набережной. Тем более, что первую сваю мы забили 24 марта в 2004 году, а 25 марта началось и строительство кафедрального Успенского собора в историческом центре Ярославля, он был возведен к 1000-летию. Видимо, у Бога промысел. И в итоге у нас в городе 2 больших новых красивых храма появились!.. Были бы сейчас финансовые средства в наличии – мы все бы успели за два года, к 100-летию со дня смерти Патриарха Тихона в 2025 году. Мы надеемся, трудимся и не унываем, обязательно достроим свой храм, - говорят прихожане.
Одна из ближайших задач - отделка фасадов. Строительные леса уже установлены, они нужны и кровельщикам. ФОТО «Транснефть - Балтика»
ООО «Транснефть – Балтика» в Ярославской области поддерживает не только строительство Свято-Тихоновского храма. Есть у компании и другие крупные благотворительные проекты.
Благотворительное финансирование в размере 1 млн руб. было выделено на ремонт исторического здания XIX века, в котором располагается Карабихская школа. Помощь была оказана к 200-летию поэта Н.А. Некрасова, чьей семье и принадлежала усадьба «Карабиха».
Еще 1 млн руб. выделен на капитальный ремонт помещений филиала библиотеки им. Н.Н. Старостина в г. Угличе.
По соглашению с администрацией Ярославской области в 2019-2020 годах оказана помощь на 50 млн руб. для ремонтов и оснащения 13 социально-значимых объектов в районах области: медицинских, образовательных и спортивных учреждений.
В рамках «Корпоративной программы ПАО «Транснефть» по развитию школьного образования на 2017-2019 гг.» в 3 школах Ярославской области проведены ремонты классов для занятий по естественнонаучным предметам, для них закуплено современное оборудование. Сейчас при поддержке предприятия осуществляется актуализация и обновление учебно-методической базы этих школ.