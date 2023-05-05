От фундамента – до златых куполов

Свято-Тихоновский храм в Ярославле (рядом - церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»). ФОТО из архива о. Михаила

В 2025 году будет отмечаться 100-летие со дня смерти Патриарха Тихона, в память о котором в Ярославле возводится храм.

Для всех прихожан Русской православной церкви Тихон – святой, ставший в 1917 году, после долгого перерыва, первым «новым» Патриархом. А ярославцам он особенно близок потому, что в 1907-1913 годы возглавлял Ярославскую и Ростовскую церковную кафедру, а после отъезда был почтен званием Почетного гражданина города Ярославля.

… Бог располагает!

Еще со стадии разработки проекта возведением храма занимается о. Михаил Смирнов. Биография 53-летнего протоиерея такова, словно задача эта была ему предначертана сызмальства.

Судите сами. В 1989 году Михаил Смирнов пришел к вере и крестился после окончания Ярославского художественного училища. В том же году поступил в Ярославский политехнический институт, где как раз открылась кафедры архитектуры. Закончив вуз, год работал архитектором в «Ярреставрации», но уже избрал для себя путь церковнослужителя. Был рукоположен в диаконы, а позже - в священники, направлен восстанавливать приход и церковь в село Лучинское неподалеку от Ярославля.

Кстати, и супруга настоятеля, матушка Алевтина, по образованию - тоже архитектор, училась курсом младше. У них четверо детей. Старшая дочь (снова архитектор!) вышла замуж, ее муж – священник. Сын учится на музыкальном отделении педагогического университета. Младшая дочь – студентка художественного училища, а младший сын – ученик православной гимназии. Так что и семья отца Михаила – помощники в трудах.

Благодаря помощи компании «Транснефть - Балтика», строящийся храм обрел золотые купола. ФОТО «Транснефть - Балтика»

Дело жизни

В том же 1989 году, когда будущий настоятель отец Михаил крестился, Патриарх Тихон был канонизирован Архиерейским собором Русской православной церкви. Тогда же, на излете СССР, возникла идея увековечить память о святом Тихоне в Ярославле. Первым настоятелем прихода стал отец Михаил Перегудов. Чтобы сплотить верующих и приступить к возведению большого храма, его стараниями была построена маленькая церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». К сожалению, священник скончался. И в 2001 году приход поручили отцу Михаилу Смирнову.

- Поскольку по образованию я архитектор, то получил благословение сделать новый проект храма – предыдущий эскиз, разработанный еще до распада СССР, предполагал строительство здания, которое по площади было раза в три больше нынешнего, не уступая по масштабу Храму Христа Спасителя в Москве. Между тем, после распада СССР из-за проблем в экономике вопрос о финансировании строительства со стороны города и области отпал, наша епархия осталась наедине с этим проектом. Владыка Кирилл сказал: «Вот тебе дело на всю жизнь!», - вспоминает отец Михаил.

Проект храма переработали, за это взялся Вячеслав Ижиков – он живет в Переславле-Залесском, спроектировал много храмов. А отец Михаил стал вторым автором проекта, выступает в роли прораба, снабженца, осуществляет авторский надзора… Одним словом, светское образование настоятелю строящегося храма очень пригодилось.

В поисках благотворителей

Стройка требует средств. Там, где теперь высится храм, 20 лет назад был пустырь, кусты да деревья.

- В поисках благотворителей я вспомнил, к чьей помощи прибегал, когда в 1996 году принялся за восстановление храма в честь родителей Божьей Матери святых Иоакима и Анны в селе Лучинском, рядом с которым располагалось Ярославское нефтепроводное управление. Храм стоял заброшенным, без куполов и кровли (в советское время там был цех по производству резинотехнических изделий). Когда было нужно, в ЯРНУ помогали – например, выделяли нам грузовик или трактор, - говорит отец Михаил.

Как раз в то время формировалась сегодняшняя компания «Транснефть – Балтика», филиалом которой стало ЯРНУ. К ее руководству священник и обратился с проектом храма. Тогда и было принято решение, что предприятие постарается по мере сил помогать в строительстве.

- Первая сумма была выделена в том же 2003 году, на эти средства мы установили забор вокруг стройплощадки. По сути, с того момента и началось строительство. За 20 лет суммы поступали в разных объемах, но каждый год. Благодаря этой помощи были забиты все 440 восьмиметровых свай, построена котельная – так мы и шли вместе с «Транснефть – Балтика», от фундамента до куполов, - отмечает протоиерей.

В храме уже идут службы. Но настоятель и прихожане, конечно, думают о внутренней отделке, интерьере. ФОТО из архива о. Михаила

С Божьей помощью

Отец Михаил рассказывает о недавних этапах пути и ближайших планах: - Самое большое чудо, которое не могло бы произойти без помощи «Транснефти», - это наши золотые купола. Они очень красивы, аналога им в регионе нет. Барабаны мы тоже закончили, сделали в прошлом году и половину работ по кровле, завершим их в этом году. Если Бог даст, на этом работы на высоте закончим и приступим к отделке фасада.

Несмотря на то, что средств нам всегда не хватало, все архитектурные и художественные решения мы не упрощали. Стараемся, чтобы храм стал жемчужиной Ярославля и всей Ярославской земли. Трудимся на поколения вперед, стремимся к красоте и долговечности. Например, кровля у нас медная – не из железа же ее делать! Медь мы очистим до блеска, обезжирим, загрунтуем, а потом покрасим в светло-серый цвет, чтобы храм был воздушным. Иначе окислившаяся медь потемнеет и будет «придавливать» здание.

Сделали красивую подсветку барабанов, в темное время суток они уже производят яркое впечатление, привлекают внимание людей – это действительно духовный центр Северного жилого района, в котором живу и я. В дальнейшем планируем подсветить весь храм – будет очень красиво!

Следующая большая задача этого года – завершить кирпичную кладку северного придела (кирпич приобрели опять же на средства, которые выделила «Транснефть- Балтика»), на этом наружные кладочные работы полностью закончатся, останется только сделать небольшой объем в цокольном этаже и внутренние перегородки.

Далее – отделка фасадов (леса мы уже выставили, они нужны и кровельщикам), установка водосточных труб.

Все здание храма, который выстроен из красного кирпича, станет белым – это визуально придаст ему легкости и объема, поскольку здание будет не поглощать, а отражать свет. Нужно будет делать и главки Северного и Южного приделов – тоже золоченые. И, конечно, впереди – благоустройство территории вокруг храма, подготовка поверхностей под возможные росписи.

«Трудимся, не унываем!»

Нужно сказать, что Северный жилой микрорайон, где идет строительство, – самый крупный по численности населения в Ярославле и продолжает расти. Православный приход живет здесь деятельно, верующих не вмещает и большой храм.

- В храме уже проводятся службы по большим праздникам, а постоянно действующая маленькая церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» помогает сплачивать приход и привлекать средства на строительство большого храма. По милости Божией простые люди откликаются, вносят посильные пожертвования. Это огромное подспорье, низкий поклон им! – говорит отец Михаил.

Каждый день в приходе проходят службы. В здании Свято-Тихоновского храма занимается почти сотня детишек, посещающих воскресную школу. Есть и хоровая студия, занятия в ней ведет регент церковного хора Наталья Теплова. При храме действует библиотека – ею с удовольствием пользуются прихожане старших поколений…

- Были у нас ожидания, что многое удастся сделать к 1000-летию города Ярославля, которое отмечалось в 2010 году. Но в то время власти сосредоточились на строительстве нового планетария, зоопарка и обустройстве Волжской набережной. Тем более, что первую сваю мы забили 24 марта в 2004 году, а 25 марта началось и строительство кафедрального Успенского собора в историческом центре Ярославля, он был возведен к 1000-летию. Видимо, у Бога промысел. И в итоге у нас в городе 2 больших новых красивых храма появились!.. Были бы сейчас финансовые средства в наличии – мы все бы успели за два года, к 100-летию со дня смерти Патриарха Тихона в 2025 году. Мы надеемся, трудимся и не унываем, обязательно достроим свой храм, - говорят прихожане.

Одна из ближайших задач - отделка фасадов. Строительные леса уже установлены, они нужны и кровельщикам. ФОТО «Транснефть - Балтика»

Справка

ООО «Транснефть – Балтика» в Ярославской области поддерживает не только строительство Свято-Тихоновского храма. Есть у компании и другие крупные благотворительные проекты.

Благотворительное финансирование в размере 1 млн руб. было выделено на ремонт исторического здания XIX века, в котором располагается Карабихская школа. Помощь была оказана к 200-летию поэта Н.А. Некрасова, чьей семье и принадлежала усадьба «Карабиха».

Еще 1 млн руб. выделен на капитальный ремонт помещений филиала библиотеки им. Н.Н. Старостина в г. Угличе.

По соглашению с администрацией Ярославской области в 2019-2020 годах оказана помощь на 50 млн руб. для ремонтов и оснащения 13 социально-значимых объектов в районах области: медицинских, образовательных и спортивных учреждений.

В рамках «Корпоративной программы ПАО «Транснефть» по развитию школьного образования на 2017-2019 гг.» в 3 школах Ярославской области проведены ремонты классов для занятий по естественнонаучным предметам, для них закуплено современное оборудование. Сейчас при поддержке предприятия осуществляется актуализация и обновление учебно-методической базы этих школ.