Михаил Евраев вручил почетные знаки «Предприятие трудовой доблести»

Михаил Евраев: – Люди трудились для Победы, под бомбежками. Мы обязаны помнить наших героев. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев посетил интерактивную просветительскую площадку «Весна 45-го года», которая сегодня, 5 мая, открылась на Первомайском бульваре в Ярославле. Здесь глава региона вручил почетные знаки «Предприятие трудовой доблести», утвержденные по его инициативе в этом году.

– У нас большое количество предприятий работало во время войны. Ярославль и Рыбинск по указу Президента России получили почетные звания «Город трудовой доблести». И сегодня мы вручаем памятные знаки предприятиям, которые работали во время войны, – сказал Михаил Евраев. – Люди трудились для Победы, под бомбежками. Мы обязаны помнить наших героев. Победа ковалась как на фронте, так и в тылу. Важно, что эти предприятия по-прежнему уверенно идут вперед, развиваются.

Памятными знаками губернатором награждены Ярославский судостроительный завод, ярославский завод «Красный маяк», АО «Русские краски», Ярославский радиозавод, АО «Корд», судостроительный завод «Вымпел»», ПАО «Автодизель» и ПАО «ОДК-Сатурн». Правительство области предоставило справку о вкладе этих предприятий в великую Победу. Так, ярославский судостроительный завод в годы войны поставлял на фронт катера, оснащенные реактивными установками «катюша», которые участвовали в Сталинградской битве, прошли с боями по Дунаю. Большую часть из 1,5 тысячи уничтоженных на Курской дуге вражеских танков вывели из строя штурмовики Ил-2 авиабомбами в облегченном корпусе, изготовленном на ярославском заводе «Красный маяк». Предприятие выполнило и крупный государственный заказ по производству ранцевых огнеметов.

Просветительская площадка «Весна 45-го года», открытая при поддержке правительства области, будет работать до 10 мая.

Ко Дню Победы в областном центре по инициативе правительства области подготовлена программа, включающая и другие культурные, спортивные мероприятия и образовательные проекты. С 5 по 9 мая в скверах и парках пройдет акция «Георгиевская ленточка». В домах культуры будут организованы концерты и выставки. У КЗЦ начал работу военно-полевой кинотеатр, а 9 Мая в рамках XV Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета здесь состоится музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются».