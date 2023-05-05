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Кострома 5 мая 2023 12:31

В Костромской области ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать до 10 мая
Полина Вачнадзе
В Костромской области ожидаются заморозки до -6 градусов и ниже.

В Костромской области ожидаются заморозки до -6 градусов и ниже.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Костромской области с 5 мая до 9 утра 10 мая будет действовать режим повышенной готовности.

- Решение принято для предупреждения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, в том числе, связанные с неблагоприятными погодными явлениями, - сообщили в администрации региона.

По данным Костромского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидаются заморозки до -6 градусов и ниже. Минусовые температуры прогнозируют в ночные и утренние часы с 6 по 9 мая.

Костромичей просят соблюдать меры предосторожности: внимательнее относиться к эксплуатации печей и обогревательных приборов.

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