В Костромской области ввели режим повышенной готовности

В Костромской области ожидаются заморозки до -6 градусов и ниже. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Костромской области с 5 мая до 9 утра 10 мая будет действовать режим повышенной готовности.

- Решение принято для предупреждения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, в том числе, связанные с неблагоприятными погодными явлениями, - сообщили в администрации региона.

По данным Костромского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидаются заморозки до -6 градусов и ниже. Минусовые температуры прогнозируют в ночные и утренние часы с 6 по 9 мая.

Костромичей просят соблюдать меры предосторожности: внимательнее относиться к эксплуатации печей и обогревательных приборов.