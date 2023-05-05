Работа общественного транспорта в Иванове 9 мая: перекрытие улиц, схема движения автобусов и троллейбусов

В День Победы 9 мая в Иванове изменится схема движения общественного транспорта. ФОТО: администрация Иванова

В День Победы 9 мая в Иванове изменится схема движения общественного транспорта.

По данным МУП «Ивановский пассажирский транспорт», троллейбусы будут ходить следующим образом:

С 07:00 до 13:00: - маршруты №2 и 9 - до площади Победы; - маршруты №6 и 11 - по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала. - маршруты №1, 3, 4, 5, 7, 8 - без изменений.

С 21:00 до окончания мероприятий: - маршруты №7 и 8 - по Шереметевскому проспекту до железнодорожного вокзала; - маршруты №3, 4, 5, 10 - до площади Победы; - маршрут №1, 2, 6, 9, 11 - без изменений.

Кроме того, режим работы троллейбусов в День Победы будут продлен до полуночи, чтобы после праздничного фейерверка ивановцы смогли разъехаться по домам.

Работу автобусов 9 Мая организуют следующим образом:

С 07:00 до 16:00 часов: - №2, 2А, 2Б - по проспекту Ленина – улице Почтовая – улице Багаева (в обратном направлении по улице Варенцовой – улице Красной Армии) – улице Палехской – улице Смирнова и далее по маршруту; - №7 - по улице Смирнова – улице Палехской – улице Варенцовой – улице Красной Армии (в обратном направлении по улице Почтовой – улице Багаева) и далее по маршруту; - №12, 12А, 32, 33 - по улице Марии Рябининой – улице Смирнова – улице Палехская – улице Варенцовой – улице Красной Армии (в обратном направлении по улице Почтовой – улице Багаева) – проспекту Ленина улице Карла Маркса; - №13, 13А, 13Б - по улице Марии Рябининой – улице Смирнова – улице Палехская – улице Варенцовой – улице Красной Армии (в обратном направлении по улице Почтовой – улице Багаева) и далее по маршруту; - №14 - по улице Смирнова – улице Палехской – улице Варенцовой – улице Красной Армии (в обратном направлении по улице Почтовой – улице Багаева) – проспекту Ленина и далее по маршруту; - №17 и 17А - по проспекту Ленина – улице Карла Маркса – Вокзальная площадь; по улице Рыбинской – улице Шошина и далее по маршруту; - №18 - по проспекту Ленина – улице Карла Маркса – Вокзальная площадь; улице Сарментовой – улице Спартака и далее по маршруту; - №20 и 20А - по проспекту Ленина – улице Карла Маркса и далее по маршруту; - №24 и 37 – по улице Марии Рябининой – улице Смирнова – улице Палехская – улице Варенцовой – улице Красной Армии (в обратном направлении по улице Почтовой – улице Багаева) – проспекту Ленина – улице Карла Маркса – Вокзальной площади; улице Спартака – улице Сарментовой – 8-му Завокзальному переулку и далее по маршруту; - №25 - по улице Смирнова – улице Палехской – улице Варенцовой – улице Красной Армии (в обратном направлении по улице Почтовой – улице Багаева) – проспекту Ленина – улице Карла Маркса и далее по маршруту; - №28 и 30Б - по проспекту Ленина – улице Почтовая – улице Багаева (в обратном направлении по улице Варенцовой – улице Красной Армии) и далее по маршруту; - №30, 30А, 30В, 31, 35, 39, 39А - по улице Смирнова – улице Палехской – улице Варенцовой – улице Красной Армии (в обратном направлении по улице Почтовой – улице Багаева) – проспекту Ленина и далее по маршруту; - №38 - по проспекту Ленина – улице Карла Маркса – Вокзальной площади; улице Спартака – улице Сарментовой – 8-му Завокзальному переулку и далее по маршруту; - №45 - по Вокзальной площади – улице Карла Маркса – проспекту Ленина – улице Жарова – улице Кузнецова – улице Ярославской – улице Парижской Коммуны – улице Рабфаковской – улице Наговицыной-Икрянистовой – Слесарному переулку – улице Громобоя – проспекту Ленина – улице Карла Маркса – Вокзальной площади; - №46 - по Вокзальной площади – улице Карла Маркса – проспекту Ленина – улице Громобоя – улице Калинина – улице Карла Маркса – проспекту Ленина – улице Громобоя – Слесарному переулку – улице Наговицыной-Икрянистовой – улице Рабфаковской – улице Кузнецова – улице Жарова – проспекту Ленина – улице Карла Маркса – Вокзальной площади.

Автобусы, также как и троллейбусы, в День Победы будут работать до 24:00. Пассажиров после салюта повезут от площади Победы, площади Революции, с улиц Кузнецова и Демидова.

ФОТО: администрация Иванова

Из-за проведения генеральной репетиции, 8 мая с 08:30 до 10:30 будет ограничено движение:

- по улице Огнеборцев, прилегающей к Московскому микрорайону,

- на участке от улицы Генерала Хлебникова до проспекта Строителей,

- по 1-му Московскому проезду на участке от дома №1 Московского микрорайона до улицы Огнеборцев,

- по 2-му Московскому проезду на участке от дома №3 Московского микрорайона до улицы Огнеборцев.

В администрации города напомнили, что 9 мая с 07:00 до 16:00 будет прекращено движение транспорта:

- по Шереметевскому проспекту на участке от улицы Карла Маркса до улицы 10 Августа,

- по улице 10 Августа на участке от улицы Марии Рябининой до Шереметевского проспекта,

- по улице Рыбинской на участке от Шереметевского проспекта до улицы 1-я Ушакова,

- по улице 8 Марта на участке от Шереметевского проспекта до улицы 1-я Ушакова и на участке от Шереметевского проспекта до дома №57 по Шереметевскому проспекту,

- по улице Громобоя на участке от Шереметевского проспекта до дома №95 по Шереметевскому проспекту и улице Спартака на участке от Шереметевского проспекта до дома №23/2 по улице Базисная.

ФОТО: администрация Иванова

С 21:00 до окончания праздника проезд закроют:

- по проспекту Ленина на участке от улицы Демидова до улицы Почтовая,

- по улице Жарова на участке от проспекта Ленина до улицы Кузнецова,

- по улице Подгорной.