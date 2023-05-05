Очередной гуманитарный груз с Ярославской земли доставлен на Донбасс

Волонтеры приезжали в Донецкую народную республику, чтобы поддержать наших бойцов, как на передовой, так и в госпиталях. Скриншот «Первый Ярославский телеканал»

В ней приняли участие и корреспонденты телеканала «Первый Ярославский».

Волонтеры приезжали в Донецкую народную республику, чтобы поддержать наших бойцов, как на передовой, так и в госпиталях. И, конечно, чтобы передать им все необходимое.

С собой из зоны СВО съемочная группа телеканала забрала письма бойцов. Адресаты разбросаны по всей России: это родственники военных в Тульской, Московской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском округе и других регионах. До многих корреспонденты пообещали доехать лично. Доставку до остальных обязательно проконтролируют.

- Мы приехали в расположение наших ребят буквально накануне их отправки на боевое задание. Скажу честно, с одной стороны это было сильное эмоциональное потрясение. С другой стороны – очень ценно, что они нам доверили самое личное и сокровенное. Ребята написали письмо своим родным, дали нам их адреса. Мы обязательно все в ближайшее время отправим. А что-то даже доставим лично. К примеру, этого чудесного чебурашку просил передать парень своей невесте, у них зимой будет свадьба, - рассказала Оксана Виноградова, главный редактор сетевого издания «Первый Ярославский телеканал».