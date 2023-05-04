Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» начнет работу в Ярославской области в мае

Михаил Евраев пообещал тутаевским волонтерам содействие в отправке гуманитарных грузов на передовую. Фото: Правительство Ярославской области

Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» будет создан в Ярославской области в соответствии с указом Президента РФ от 3 апреля 2023 года. По словам главы региона, он поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов СВО, которая уже ведется в Ярославской области.

Также в ходе обсуждения был затронут вопрос проведения медицинской реабилитации демобилизованных участников СВО. Она, подчеркнул губернатор, будет организована на базе санатория «Ясные зори» в Ярославском районе.

Волонтеры Тутаева рассказали губернатору о сборе гуманитарных грузов и попросили помощи по отправке их на передовую. Михаил Евраев пообещал содействие.

Также представителей молодого поколения интересовали возможности обучения в «Школе 21». Реализация инновационного образовательного проекта при контроле правительства области обеспечит приток квалифицированных кадров на предприятия Ярославской области.

– Это современная школа для IT-специалистов. И не только для тех, кто заканчивает школу. Туда могут прийти те, кому 18 лет и старше, – отметил Михаил Евраев. – Таких школ всего три-четыре в стране, и у нас будет на 900 человек. Три курса по 300 обучающихся. Уверен, будет большой спрос, и дальше будем расширять возможности школы. Проект реализуем совместно со Сбером. Запустить планируем до конца года.

Еще один вопрос – о поддержке развития детского КВН.

– Это очень классный проект и правильный, – сказал Михаил Евраев. – Давайте сделаем так, чтобы он стал общерегиональным и все районы могли в нем принимать участие. Проработаем проведение конкурса с хорошей грантовой поддержкой.

В ходе встречи с губернатором тутаевцы обсудили перспективы второго этапа благоустройства набережной Волги на правом берегу. По словам и. о. главы района Ольги Низовой, Тутаев намерен продолжать участвовать в конкурсах Минстроя для получения федеральной поддержки на эти цели.

– У нас сейчас в разных районах области реализуются проекты на средства гранта Минстроя. И если город подготовится и представит проект на конкурс, то мы со своей стороны готовы максимально поддержать инициативу, – отметил Михаил Евраев. – Если говорить о развитии туризма в целом, то нужно также думать и о новых гостиницах, и о том, чем привлечь гостей, чтобы они оставались у вас ночевать, а не уезжали в Ярославль и Рыбинск. Нужны культурные программы и распространение информации о них на различных ресурсах.

После встречи с жителями Михаил Евраев прошелся по зданию молодежного центра, оценил проведенный ремонт и встретился с волонтерами, которые в стенах здания изготавливают маскировочные сети для нужд СВО.

Кроме того, Михаил Евраев посетил «Компанию Дизель», являющуюся лидирующим производителем дизельных электростанций в стране и исполнителем государственного оборонного заказа. Глава региона пообщался с трудовым коллективом.

– Современное предприятие, которое продолжает развиваться, несмотря на сложное время. Ваша продукция очень востребована в разных секторах экономики. Со своей стороны готовы помогать, – сообщил Михаил Евраев.

Подводя итоги рабочего визита в город, глава региона отметил положительные изменения.