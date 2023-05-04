Михаил Евраев: «265 млн рублей направим на ремонт дорог в Тутаевском районе в этом году»

Михаил Евраев поручил включить в проект обустройство тротуара и установку освещения на улице Ленина. Фото: Правительство Ярославской области

О существенном увеличении объема финансирования дорожных работ в Тутаевском районе сегодня, 4 мая, сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе поездки в муниципальное образование.

– Ремонт дорог – одно из приоритетных направлений в этом сезоне, – отметил Михаил Евраев. – Нам предстоит привести в порядок свыше 470 километров региональных и муниципальных трасс. Всем районам выделены дополнительные средства на первоочередные мероприятия. Тутаевский в этом году получит на дороги 265 млн рублей вместо 45. Этот объем обычно в район направляли за шесть лет. На многих объектах ремонты уже стартовали.

Глава региона посетил левобережную часть Тутаева: здесь уже отремонтировали дорожное покрытие на участке улицы Толбухина протяженностью 4,8 километра. На эти цели был выделен 61 млн рублей. В этом году здесь проведут обустройство тротуаров, стоимость работ – 14 млн рублей.

За счет дополнительного финансирования начнется ремонт 550 метров дороги на улице Ленина. Губернатор поручил включить в проект обустройство тротуара и установку освещения.

– Задача в том, чтобы полностью привести улицу Ленина в порядок, – сказал Михаил Евраев. – Но сделать все в этом году не получится, постараемся завершить ремонт в следующем сезоне.

За качеством и соблюдением контрактных сроков по его поручению следят технадзор, дорожная лаборатория, группа «Губернаторского контроля» и общественность. В случае некачественного выполнения проектов подрядчики будут устранять недостатки за свой счет.

На улице Ленина Михаил Евраев также оценил состояние городской среды. Все выявленные в Тутаеве памятники будут включены в реестр объектов культурного наследия, после чего выставлены на торги для поиска инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по их содержанию. Подобный опыт в городе уже есть.

Также губернатор поставил задачу подготовить смету и рассмотреть возможность привести в порядок к следующему туристическому сезону фасады объектов культурного наследия по улице Ушакова: дом Лукина с лавками и дом Бабушкина.

Еще один пункт программы инспектирования губернатором тутаевского левобережья – территория у многоквартирных домов №28, 28а, 30 по улице Второй Овражной, где будет проведено благоустройство в рамках губернаторского проекта «Наши дворы». По программе ремонта подъездов к соцучреждениям, которой губернатор придает особое значение, планируется асфальтирование проезда с установкой искусственных неровностей и устройством парковочных карманов.

В левобережной части Тутаева в начале года был открыт банный комплекс площадью около 150 квадратных метров – с сауной, помывочной и прачечной. На приобретение и приспособление здания было израсходовано порядка 9 млн рублей. Каждый сеанс могут посещать до 20 человек.

– Это одна из лучших практик в регионе по решению подобных вопросов. Все очень красиво сделали. Но нужно добавить сервис: услуги парикмахерской, сделать небольшое кафе, а также рассмотреть возможность коммерческого использования помещений, – дал рекомендации губернатор.

Михаил Евраев и и. о. главы Тутаевского района Ольга Низова обсудили расширение возможностей для развития местного бизнеса, в частности, увеличение количества точек общепита после открытия универсального причального комплекса. На его создание правительством области из регионального бюджета выделено 80,4 млн рублей. Причалы на обоих берегах будут сделаны в тех же районах, где теплоходы останавливались традиционно. Планируется, что работы завершат к 1 августа.