Дополнительные средства на благоустройство военно-мемориальных объектов выделены по поручению Михаила Евраева

Михаил Евраев: - В этом году удастся привести в порядок 76 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений за счет федеральных и областных средств. Фото: Правительство Ярославской области

Средства будут направлены на благоустройство, реставрацию, реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. Субсидии доведут до муниципальных образований после проведения конкурсного отбора.

– Это будет уже второй конкурсный отбор. По итогам первого победителями признаны семь проектов из Рыбинска, Переславля-Залесского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Рыбинского и Ярославского районов, – отметил Михаил Евраев. – Таким образом, в этом году удастся привести в порядок 76 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений за счет федеральных и областных средств.

По информации правительства области за счет средств федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в этом году благоустроят 60 воинских захоронений на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле.

Шесть объектов включены в мероприятия реализуемой в регионе областным правительством федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы на еще десяти объектах будут профинансированы областным правительством в рамках программ «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» и «Решаем вместе!».

В частности, отремонтируют обелиск в честь погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Назарово Рыбинского района, пройдут работы по замене оборудования у Вечного огня у памятника погибшим воинам в поселке Борисоглебском.

Кроме того, в рамках месячника благоустройства, инициированных правительством области, в этом году прошли субботники, которые охватили 745 памятных мест и воинских захоронений.